Capturan a menor señalado de abusar de seis niños en una fundación de Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un adolescente que se encontraba interno en una fundación de restablecimiento de los derechos de los menores, en Madrid, Cundinamarca, quien es señalado de agredir sexualmente a varios menores de edad, compañeros suyos en dicha fundación, ubicada en el municipio de Madrid, en Cundinamarca.

De acuerdo con el ente investigador, las agresiones se habrían cometido en contra de seis menores de entre 12 y 14 años de edad entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en momentos en que el joven hoy detenido, al parecer, aprovechaba la ausencia de los formadores para atacar a sus compañeros.

El material probatorio recopilado por las autoridades da cuenta de que el joven aprovechaba la soledad de la noche para ingresar a las habitaciones “para cometer a vejámenes y agresiones sexuales a sus compañeros”, advierte la Fiscalía.

La investigación estableció, además, que las víctimas habrían sido objeto de maltratos físicos, verbales y psicológicos cuando se enfrentaban al victimario y se negaban a seguir sus órdenes y acceder a los tocamientos indebidos que les planteaba. El señalado agresor tenía un modus operandi: los manipulaba ofreciéndoles comida y, si las cosas no salían como esperaba con ese primer paso, terminaba intimidándolos amenazándolos de muerte.

En consecuencia, un fiscal de Infancia y Adolescencia de la seccional Cundinamarca de la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y actos sexuales con menor de catorce años, cargos que no fueron aceptados por el señalado responsable.

Sin embargo, ante el peso de las pruebas, un juez de responsabilidad penal para adolescentes le impuso al menor medida de internamiento preventivo en un centro especializado para menores.

