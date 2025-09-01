Capturan a individuo señalado de abusar a su hija de seis años en Bogotá

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En cumplimiento de una orden judicial expedida por un juez, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a un hombre de aproximadamente 25 años, señalado de abusar sistemáticamente a su hija de seis años.

De acuerdo con la información que compartieron las autoridades, una investigación llevada a cabo por la Fiscalía concluyó que el detenido habría abusado de la niña entre los años 2024 y 2025, en una vivienda de la localidad de Kennedy.

Las pesquisas adelantadas por el ente investigador tomaron en cuenta la declaración de una mujer que cuidaba a la menor, a quien la niña contó los abusos y vejámenes a los cuales la sometía presuntamente su padre en la unidad familiar donde residían.

Tras la denuncia y el cotejo de los demás elementos de investigación, un juez emitió una orden de captura contra esta persona que se hizo efectiva en las últimas horas.

Incluso, cuando esta persona fue requerida por las autoridades mientras transitaba por las calles de la ciudad, los uniformados corroboraron que presentaba seis anotaciones por el delito de violencia intrafamiliar desde el año 2014.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Abuso infantil en Bogotá

La Secretaría Distrital de Educación advirtió que de las 6.997 denuncias por delitos sexuales en Bogotá en contra de menores de edad en Bogotá, el 51.13 % se presentan en colegios públicos y privados, lo que equivale a 3.577 denuncias.

Según cifras de Medicina Legal citadas por el Concejo de Bogotá, en lo corrido del año se han registrado en la ciudad:

329 casos de presunto abuso sexual infantil

⁠338 casos de violencia intrafamiliar

⁠284 casos de violencia interpersonal

