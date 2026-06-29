Capturan a patrullero activo implicado en la muerte de un hombre en Bogotá

En la Plaza de Bolívar en Bogotá y de manera simultánea a nivel nacional fue presentada la nueva imagen de la Policía Nacional. Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

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Un patrullero activo de la Policía Nacional fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales tras ser señalado como el presunto responsable de disparar contra un ciudadano de aproximadamente 42 años. El hecho ocurrió pasada la medianocje del domingo 28 de junio en un establecimiento comercial de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. La víctima falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

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De acuerdo con reportes conocidos del caso, el uniformado se encontraba en su turno de servicio cumpliendo funciones de guardia, y presuntamente habría consumido bebidas alcohólicas dentro del local en los momentos previos a desenfundar su arma y atacar a la víctima.

El ataque registrado en video

El caso adquirió notoriedad pública tras la difusión de los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento en redes sociales. En las imágenes analizadas por los investigadores se detalla la secuencia que propoció la tragedia: en un primer momento se observa al patrullero compartir con la víctima y otra persona mientras jugaban bolirana.

En ese momento todo parece transcurrir de forma amena e incluso los dos involucrados cruzan palabras sin que se advierta una situación tensa. Es en ese escenari cuando, sin motivo aparente que se aprecie en la gracación, el uniformado desenfunda su arma de dotación y dispara contra el otro cliente del lugar.

Una vez el hombre recibe el disparo y cae al suelo, el policía se acerca y parece decirle algo. Finalmente, aunque la víctima intentó esquivar el ataque, fue alcanzada por los proyectiles y murió tras ser trasladada de urgencia a un centro médico.

Captura y pronunciamiento de la Policía

La Policía Nacional confirmó que los uniformados que atendieron la llamada de auxilio tras el ataque realizaron el procedimiento correspondiente y presentaron al funcionario activo ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde permanece a la espera de las audiencias de legalización de captura y judicialización.

“La Policía Nacional reitera su absoluto respeto por el debido proceso, razón por la cual brindará toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control para contribuir al total esclarecimiento de este lamentable hecho”, señaló la institución en un comunicado oficial.

La entidad manifestó su rechazo frente a este tipo de comportamientos y aseguró que los motivos exactos que originaron el ataque continúan bajo investigación penal y disciplinaria interna.

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