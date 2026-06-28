Primer encuentro oficial entre el presidente electo de la Espriella y el alcalde Galán

Durante el encuentro el mandatario electo ratificó su compromiso para trabajar en temas coyunturales para la capital como la seguridad y la movilidad. Foto: Archivo particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvieron su primera reunión oficial tras la segunda vuelta electoral del pasado 21 de junio. Durante el encuentro, el mandatario electo ratificó que la capital del país será una prioridad dentro de la gestión de su próximo gobierno y que contará con el respaldo de su administración para atender temas clave de ciudad.

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De la Espriella señaló que la estrategia gubernamental con Bogotá se desarrollará de manera conjunta con la alcaldía para intervenir variables clave de la gestión pública local. “Tenemos que defenderla, ayudarla y por supuesto trabajar mancomunadamente con el señor alcalde y su administración para mejorar la seguridad, la infraestructura, los temas de salud. Hay una bomba social también que tenemos que atender”, afirmó el presidente electo.

Coordinación

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó la disposición del nuevo Ejecutivo para articular las políticas locales con las directrices del nivel nacional. El mandatario distrital enfatizó en que la cooperación entre ambas instancias es indispensable para dar respuesta a las demandas y “estar a la altura” de las exigencias y necesidades de bogotanos y bogotanas.

“La coordinación entre el nivel nacional y el nivel local es fundamental. Nosotros tenemos un compromiso, yo tengo una responsabilidad con la ciudad y trabajar con su gobierno va a ser fundamental”, manifestó Galán.

A través de sus canales oficiales, el presidente electo de la Espriella reiteró que las acciones conjuntas buscarán “devolver” el orden, la seguridad y la movilidad, además de ampliar el marco de oportunidades en la ciudad-región.

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