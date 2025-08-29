Capturan a peligroso exintegrante de las AUC en estación de Transmilenio

De acuerdo con las autoridades, alias Morrocoyo era integrante del frente Resistencia Tayrona de las AUC. Fue capturado en la estación Tintal de Transmilenio en medio de operativos rutinarios de solicitud de documentos. Ochoa fue enviado a prisión. Foto: Mebog

En una actividad rutinaria de solicitud de antecedentes y registro de ciudadanos en el transporte público de la ciudad, la Policía de Bogotá se llevó una sorpresa: uno de los ciudadanos verificados resultó ser un peligroso delincuente, exintegrante del Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo con fuerte presencia en la costa Caribe.

De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó en la estación Biblioteca Tintal de Transmilenio, en la localidad de Kennedy. En medio del recorrido que realizada, al hoy capturado le solicitaron sus documentos. Fue entonces cuando las autoridades identificaron que se trataba de un hombre con orden de captura y antecedentes por delitos de alta gravedad, según confirmó la Mebog

“Unidades adscritas al grupo de Transporte Masivo de la Policía de Bogotá lograron la captura, por orden judicial, de Edgar Antonio Ochoa, alias ‘Morrocoyo’. El ciudadano fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente”, señaló el coronel Richard Fajardo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Alias ‘Morrocoyo’ es señalado como responsable de la comisión de delitos graves como concierto para delinquir, desplazamiento forzado y homicidio en persona protegida. Según las investigaciones, fue parte activa del Frente Resistencia Tayrona de las AUC.

Por la contundencia de las pruebas y los delitos por los que se le acusa, la Fiscalía ordenó el traslado de Ochoa a un centro carcelario.

