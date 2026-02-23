Capturan a propietario de lavadero de carros por desvío de miles de metros cúbicos de agua

Los operativos se realizaron en 19 localidades de Bogotá y en el municipio de Soacha. El propietario de un lavadero de carros en Kennedy fue capturado luego de que se confirmara que el establecimiento contaba con un sistema de bypass, mecanismo que desviaba el agua antes de su ingreso al medidor para impedir su registro. Foto: Acueducto de Bogotá

El robo y la manipulación del suministro de agua en Bogotá no es un problema menor: conexiones ilegales y sistemas que evaden los medidores afectan directamente la sostenibilidad del servicio y aumentan los costos para quienes sí pagan.

El lío de vieja data lamentablemente continúa con graves incidencias en la actualidad. Durante enero, operativos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en 19 localidades de la ciudad y en el municipio de Soacha permitieron detectar cientos de irregularidades y recuperar parte de los recursos desviados.

En total, la EAAB gestionó y facturó 103.016 metros cúbicos de agua no registrada, equivalentes a COP 942 millones, un volumen que alcanzaría para abastecer durante un mes a 9.365 familias de estrato 3, de acuerdo con las estimaciones de la entidad.

Además, la empresa radicó 60 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por defraudación de fluidos, vinculando otros 163.209 metros cúbicos de agua cuyo valor aproximado es de COP 1.680 millones.

Capturan a propietario de lavadero que desviaba agua para evitar mediciones

Uno de los casos más destacados se registró en la localidad de Kennedy. Técnicos del Acueducto detectaron un lavadero de vehículos que operaba con un sistema ilegal de bypass que consiste fundamentalmente en desviar el agua antes de que el medidor pueda referenciar las cantidades empleadas.

La inspección permitió establecer la apropiación irregular de 8.171 metros cúbicos, equivalentes a más de COP 66 millones. Con apoyo de la Policía Nacional, el establecimiento fue sellado temporalmente y el representante legal fue capturado, enfrentando ahora cargos por defraudación de fluidos ante la Fiscalía.

Desde la EAAB advierten que este tipo de fraude aumenta los costos operativos, compromete la sostenibilidad del sistema y pone en riesgo el abastecimiento para quienes cumplen con sus obligaciones.

La empresa recordó a la ciudadanpia que en caso de atestiguar un caso de manipulación o instalación de conexiones ilegales, pueden realizar la denuncia a través de la línea 116 o al correo recuperaciondeconsumoseaab@eaab.gov.co.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.