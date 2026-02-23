De ‘Los Satanás’ y otras bandas: así operaban 15 extorsionistas capurados en Bogotá

Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento a nueve de estos capturados en centro carcelario y a los otros seis les fue otorgada detención domiciliaria. Foto: Policía Metropolitana de Bogot

La Policía Nacional logró la captura de 15 personas vinculadas a varias estructuras criminales que venían extorsionando a comerciantes y ciudadanos en Bogotá. Entre los grupos criminales a las investigaciones figuran ‘Los Satanás’ y otras tres organizaciones dedicadas a exigir dinero bajo amenaza, utilizando las modalidades más frecuentes en estos casos: llamadas telefónicas, mensajes de texto y panfletos intimidatorios.

Los operativos se desarrollaron en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Mártires y Chapinero, en donde mantenían constantes intimidaciones contra comerciantes. Según las autoridades, los delincuentes recurrían a la amenaza directa contra la vida o los negocios de sus víctimas como método de presión para exigir pagos que oscilaban entre COP 20 y 150 millones.

Uno de los casos que ejemplifica hasta dónde llegan estas bandas ocurrió en Chapinero, donde un comerciante de productos tecnológicos fue víctima de extorsión por COP 150 millones. Los sujetos fueron capturados en flagrancia. En este caso las autoridades señalaron que la denuncia oportuna fue fundamental para dar con los responsables.

Por otro lado, en Ciudad Bolívar, un lavadero de vehículos fue víctima de sujetos que exigían más de COP 20 millones a cambio de no atentar contra el local, sus trabajadores o sus propietarios. En este caso, la información para realizar la extorsión fue facilitada por un exempleado que suministró detales del funcionamiento del negocio, además de videos, a miembros de ‘Los Satanás’.

En San Cristóbal, el plan denominado Cazador permitió la captura de dos individuos que se hacían pasar por miembros de un grupo armado ilegal. En este caso, los delincuentes fueron sorprendidos tras incinerar la fachada de un establecimiento comercial como método intimidación para que víctimas pagaran las sumas solicitadas.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, resaltó que las capturas se realizaron en zonas en donde anteriormente se golpearon estructuras de extorsionistas.

“Por ejemplo, en las zona de San Cristóbal en noviembre, fue desmantelada una estructura que agrupaba cerca de 36 personas que tenían una articulación entre delincuentes que estaban en la cárcel y sus emisarios en la calle haciendo el cumplimiento de las amenazas por extorsión” señaló.

La investigación también dio alcance a la ciudad de Villavicencio, donde se detuvo a alias ‘Jeimmy’, integrante del grupo ‘Los Bautistas’. Esta persona operaba bajo la modalidad de ciberextorsión, con vínculos en la cárcel La Picota, demostrando la expansión de estos delitos más allá del espacio físico, a través de amenazas digitales dirigidas a comerciantes en Bogotá.

De los 15 capturados, nueve fueron enviados a centros carcelarios y seis quedaron bajo detención domiciliaria. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026, las denuncias por extorsión en la capital han disminuido un 84 %, con 45 casos menos que en 2025 y la captura de 28 personas por este delito.

Extorsión en Bogotá: delito que baja en cifras, pero sigue dejando víctimas en las calles

El 2025 fue uno de los que registró menos ingresos de denuncias por extorsión. Con 1.910 denuncias, el año cerró con un –20 % de casos, 463 menos que los registrados el año inmediatamente anterior, en el que se reportaron 2.373. Esto, empero, no significa que el delito haya disminuido. El contexto es más complejo: por ejemplo, entre 2023 y 2024 los casos subieron 73 %, pero esto la Alcaldía lo atribuye a una campaña de denuncia promovida en ese año.

“La extorsión es uno de los delitos que ha fluctuado en estos dos años de gobierno del alcalde Galán. Pero es un delito que puede tener un subregistro del 99 %, lo que hace que se perciba que está aumentando de manera considerable. Hay que anotar que, a diferencia de otros delitos, se estima que más del 50 % de las extorsiones proviene de los centros carcelarios en Bogotá y en el país”, analizó Hugo Acero, experto en seguridad.

En la capital, por ejemplo, el uso de armas es poco frecuente en las extorsiones. Entre este y otros medios empleados para cometer el delito, la modalidad más frecuente sigue siendo la llamada telefónica, con 1.000 denuncias en 2024 y 789 en 2025 (–21 %). La extorsión directa fue la que más cayó en las denuncias reportadas, al pasar de 413 a 180 casos, lo que equivale a una reducción del 56 %. También disminuyeron las modalidades mixtas y las “no reportadas”, mientras que las cartas extorsivas se mantuvieron con 50 casos en ambos años. Los casos reportados sin uso de armas bajaron levemente, de 340 a 323 denuncias (–5 %).

Un dato relevante es el comportamiento de la extorsión a través de redes sociales, que fue la única modalidad que aumentó: pasó de 544 casos en 2024 a 559 en 2025, un incremento del 2,7 %, lo que indica un crecimiento de las modalidades digitales, un reto adicional para la contención de este delito en Bogotá.

