Lo que se sabe del violador en serie señalado de la muerte de Catalina Leyva

La pesadilla terminó para muchas mujeres en Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó esta semana al hombre al que acusan de haber asesinado a Catalina Leyva, la joven de 24 años que desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en el barrio Perdomo, en Ciudad Bolívar, y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un potrero.

El señalado, apodado por las autoridades como el “monstruo de Ciudad Bolívar”, no solo estaría implicado en el feminicidio de Leyva: según las autoridades, el capturado es sospechoso de ser el autor de un patrón de agresiones sexuales y homicidios que afectó al menos a 13 mujeres de la capital.

No obstante, según las informaciones preliminares, Catalina sería la única víctima asesinada; las demás fueron víctimas de violencia sexual y otras lograron escapar para alertar a las autoridades.

Asimismo, la información compartida por las autoridades durante la captura, explica que el método de este individuo consistía en engañar a las víctimas ofreciendo contratos para trabajar como modelo webcam, con salarios de hasta 4 millones de pesos.

Tras aplicar a la falsa oferta de empleo, las mujeres eran citadas en lugares oscuros o apartados; y allí, según la versión de las sobrevivientes, el detenido las agredía sexualmente, las fotografiaba o grababa, y luego las extorsionaba.

Otro aspecto importante para conectar la muerte de Leyva con esta captura, es que el “monstruo de Ciudad Bolívar” fue detenido a pocos pasos del sitio donde apareció el cuerpo de Catalina.

En ese orden de ideas, las autoridades reconstruyeron la ruta gracias a testimonios, señales de celular, análisis forense y denuncias de mujeres que sobrevivieron. De igual forma, el trabajo del CTI de la Fiscalía permitió articular las demás piezas para incluir en el sumario del caso y organizar el operativo de captura.

El detenido ya fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de homicidio, extorsión y abuso sexual.

