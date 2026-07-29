Acusados de articular rutas de cocaína desde Bogotá irían a juicio en EE. UU.

La operación “San Andrés”, adelantada por la DIJIN y el FBI, permitió capturar en Bogotá a dos hombres señalados de coordinar envíos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Foto: Dijin

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Planear reuniones estratégicas en Bogotá, diseñar rutas clandestinas y coordinar la manera de ocultar cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa eran las tareas clave que, según la justicia internacional, ejecutaban Giovanny Romero Muñoz y José Gilberto Sánchez Nieto, capturados hoy en Bogotá.

Alias La Pluma y alias Alberto, como son conocidos en el ámbito criminal, enfrentan ahora un proceso de extradición tras ser requeridos por una corte estadounidense por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Las investigaciones señalan a ambos hombres de ser los engranajes logísticos de una red transnacional de narcotráfico.

Su captura se concretó a través de la“Operación San Andrés”, una estrategia de investigación desarrollada por investigadores de la Dijín en coordinación con el FBI.

Tras el operativo, Romero Muñoz y Sánchez Nieto fueron puestos a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, la dependencia encargada de adelantar los trámites para su entrega a las autoridades norteamericanas.

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