Capturan en Suba a pareja señalada de explotar sexualmente a su hija por internet

La pareja fue capturada durante un allanamiento en Suba, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y autoridades internacionales. Foto: Secretaría de seguridad

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Las autoridades capturaron en la localidad de Suba, en Bogotá, a una pareja de ciudadanos extranjeros investigados por su presunta participación en una red de explotación sexual infantil, que operaba a través de plataformas digitales y tendría conexiones internacionales.

El operativo, que realizó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Embajada de Australia en Colombia, se llevó a cabo en una vivienda del noroccidente de la capital y contó con la articulación de la Secretaría Distrital de Seguridad.

De acuerdo con la investigación, iniciada en abril de 2026, los capturados habrían utilizado plataformas de transmisión en vivo; sitios de contenido para adultos, y aplicaciones de mensajería para comercializar material de explotación sexual infantil, en el que era víctima su hija menor de edad.

Las autoridades indicaron que la investigación permitió establecer una conexión con Australia, donde también fue capturado un hombre al que, presuntamente, le encontraron material relacionado con este caso.

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Dispositivos incautados y más personas bajo investigación

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron varios dispositivos electrónicos que ahora son sometidos a análisis forense. Según la Fiscalía, el material recuperado podría aportar información para identificar a otros posibles integrantes de la red en diferentes ciudades y avanzar en nuevas líneas de investigación.

La menor víctima del caso fue puesta bajo la protección de las autoridades competentes, que adelantan el proceso de restablecimiento de sus derechos y el acompañamiento integral correspondiente.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de la Línea 123 y de los demás canales habilitados por las autoridades.

El caso se conoce en medio de las alertas por la violencia sexual contra menores en Bogotá. Según cifras presentadas recientemente en un debate de control político en el Concejo, en lo corrido de 2026 la Policía Metropolitana ha recibido 294 denuncias por presuntos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

De esos casos, el 79 % ocurrió en vía pública, mientras que el 21 % restante se registró en viviendas, instituciones educativas y estaciones de transporte. Además, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Bogotá concentró 4.465 de los 20.546 casos de restablecimiento de derechos por violencia sexual contra menores registrados en el país durante 2025, la cifra más alta a nivel nacional.

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