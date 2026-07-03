Los últimos chats de Natalia Villalba: revelan sus días antes del crimen en Bogotá

Natalia Villalba, de 36 años, fue encontrada en un apartamento de rentas cortas en Chapinero. Un británico es el principal sospechoso. Foto: Archivo Particular

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Las conversaciones que Natalia Villalba sostuvo con su mejor amiga durante los días previos a su muerte se convirtieron en una nueva pieza para entender las últimas horas de la joven antes de que su cuerpo fuera hallado dentro de una maleta en un apartamento del barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

Los mensajes fueron revelados en el pódcast “Conducta Delictiva”, en el que la amiga de Natalia reconstruye cómo fueron las conversaciones que mantuvieron antes de perder contacto con ella. Según el relato, la joven manifestó que se sentía enferma y comentó algunos cambios en su rutina, sin imaginar que esos intercambios terminarían siendo relevantes para reconstruir la investigación.

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Los últimos días de Natalia

Según el pódcast Conductas Delictivas, que reconstruyó los últimos días de Natalia Villalba a partir del testimonio de su mejor amiga y de personas cercanas al caso, la joven mantuvo contacto permanente con su círculo más íntimo hasta poco antes de desaparecer.

En esas conversaciones contó que llevaba varios días sintiéndose enferma y que el malestar físico incluso había alterado algunos de sus planes. Sin embargo, de acuerdo con el relato presentado en el pódcast, nunca manifestó temor por su seguridad ni dio señales de que creyera estar en una situación de riesgo. Para su amiga, las conversaciones transmitían la imagen de una mujer que intentaba recuperarse de un problema de salud y continuar con su rutina, sin imaginar que esos serían los últimos mensajes que intercambiarían antes de que perdiera todo contacto con ella.

El proceso judicial continúa avanzando

Las revelaciones se conocen mientras el proceso penal contra el ciudadano británico Matthew Foster continúa avanzando en Colombia.

En los últimos días, el Juzgado 32 de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, decisión que quedó ejecutoriada al no ser apelada por ninguna de las partes.

La Fiscalía sostiene que Foster sería el presunto responsable del homicidio de Natalia Villalba, ocurrido en un apartamento del barrio El Chicó. El ciudadano británico fue capturado en Quito (Ecuador) gracias a un operativo coordinado entre autoridades colombianas, ecuatorianas e Interpol, luego de abandonar el país tras los hechos.

Además de los chats revelados en el pódcast, la Fiscalía analiza registros de cámaras de seguridad, movimientos migratorios, evidencia recolectada en el apartamento donde fue encontrado el cuerpo y otras comunicaciones obtenidas durante la investigación.

Estos elementos buscan establecer con precisión la secuencia de los acontecimientos y fortalecer el proceso judicial que actualmente se adelanta contra Foster.

La violencia contra las mujeres en Bogotá

El caso de Natalia Villalba vuelve a poner el foco sobre la violencia extrema contra las mujeres en la capital. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, la ciudad fortaleció desde 2025 el seguimiento a los feminicidios y otras violencias basadas en género mediante boletines periódicos.

A esto se suma que la Secretaría Distrital de la Mujer informó que solo en enero de 2026 atendió 13.869 mujeres, de las cuales 10.609 acudieron por situaciones relacionadas con violencias. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 3.569 valoraciones de riesgo de feminicidio en Bogotá durante 2025, un indicador que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer las rutas de protección y prevención.

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