Capturan en Bogotá a presuntos fleteros que seguían a sus víctimas desde centros comerciales

Dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá tras presuntamente seguir a una víctima desde un centro comercial del norte de la ciudad y atacarla para robarle, según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Las capturas se produjeron en medio de una persecución en la vía pública en la que los sospechosos, de 22 y 24 años, habrían perdido el control del vehículo que ocupaban al intentar huir de los agentes.

Uno de ellos, de acuerdo con las autoridades, ya tenía anotaciones judiciales por fuga de la justicia, lo que había motivado un seguimiento más estrecho por parte de investigadores.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta para establecer si los detenidos están relacionados con otros casos similares y si hacen parte de una red más amplia de delincuencia. Cámaras de seguridad, registros de denuncias y testimonios están siendo analizados para esclarecer la participación de estos individuos en hechos delictivos previos.

Hurtos en Bogotá

Este caso se da en un momento en que las cifras oficiales muestran variaciones importantes en los delitos de alto impacto en la capital. Según el más reciente balance de seguridad, el hurto a personas registró una disminución en 2025 comparado con años anteriores, lo que se tradujo en miles de casos menos reportados gracias al trabajo conjunto de la Policía y otras autoridades locales, según datos de la Secretaría de Seguridad Distrital.

Durante el primer semestre de ese año, por ejemplo, las autoridades reportaron una reducción del 13 % en casos de hurto a personas, lo que representó unos 8.189 hechos menos que en 2024, según la Policía de Bogotá. Además, modalidades específicas como el hurto a celulares bajaron alrededor de un 24 %, mientras que el hurto a comercio se redujo hasta en un 40 % en ese mismo periodo.

A pesar de estas cifras, el robo urbano sigue siendo una preocupación significativa en la ciudad. Organizaciones de observación y análisis han señalado cifras de hurtos a personas que, en años recientes, llegaron a ubicarse en rangos de más de 100.000 casos anuales, con localidades como Suba, Engativá y Teusaquillo entre las más afectadas.

