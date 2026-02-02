El último banquete del Palacio del Colesterol: la fritanga histórica se despide del Campín

Fachada del Palacio del Colesterol, costado norte de El Campín, durante su última noche de apertura al público. Foto: Archivo particular

Faltaban cuatro horas para que comenzara el partido y casi ninguna silla del Palacio del Colesterol estaba disponible. En realidad, las sillas son apenas el primer eslabón del esparcimiento en esta emblemática zona gastronómica de Bogotá, donde personas sentadas y de pie, por igual, disfrutan de una de las mejores fritangas de la ciudad.

La tarde del sábado 1 de febrero no era una cualquiera: se trataba del último día en que el Palacio funcionaría tal como lo había hecho durante los últimos 64 años, al costado norte del estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Durante décadas, el Palacio del Colesterol fue punto de encuentro obligado para los hinchas de Santa Fe y Millonarios en las famosas previas. Antes de cada partido, los aficionados se reunían allí para comer fritanga, tomarse un par de cervezas y entrar al estadio con el estómago lleno y el ánimo encendido.

La mejor morcilla, longaniza, yuca asada, bofe y chunchullo venía desde las bodegas de productos frescos en Paloquemao y llegaban al Palacio, en pleno corazón del oriente de la ciudad. Allí se transformaban en uno de los platos típicos por excelencia del menú bogotano.

Tras dos años de conversaciones entre Sencia, operador del estadio y concesionario encargado de construir el nuevo Campín, y la Asociación del Palacio del Colesterol, el recinto dejará de operar para dar paso a las obras del nuevo coloso de la calle 57. El espacio que durante más de seis décadas fue sinónimo de previa futbolera será utilizado ahora como parte del proyecto de transformación del estadio y su entorno.

La reubicación de El Palacio

Aunque el cierre del Palacio del Colesterol marca el final de una etapa, no significa su desaparición. Según explicó Sencia, la tradición gastronómica del lugar será integrada al nuevo complejo del estadio como parte de una zona gastronómica formal, diseñada para preservar las comidas típicas que durante décadas acompañaron la experiencia del fútbol en Bogotá.

Mientras avanzan las obras del nuevo estadio, los vendedores que culminen su proceso de formalización podrán operar en unidades móviles ubicadas en la zona nororiental del actual Campín.

Las opiniones entre los vendedores están divididas. Aunque una parte mayoritaria aceptó el plan de reubicación concertado con Sencia, otros se muestran escépticos y prefieren buscar el futuro de sus negocios en otro lugar. Es el caso de don Carlos, uno de los vendedores de fritanga más reconocidos del Palacio, quien tras casi 60 años en el sitio decidió acogerse a su retiro y cerrar su ciclo al mismo tiempo que este recinto, al que considera su segunda casa.

Ni siquiera el torrencial aguacero, que obligó a suspender el encuentro, logró frenar la nostalgia. Aun en el apuro por resguardarse de la lluvia, los aficionados acudieron al último gran banquete del Palacio del Colesterol, como quien sabe que se despide de algo que no volverá a ser igual.

