Capturan en Engativá a hombre por homicidio de su abuelo de 93 años

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en Engativá a un hombre de 56 años, señalado como el presunto responsable del homicidio de su abuelo de 93 años, dentro de una vivienda del barrio Villa Luz.

El hecho fue reportado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre un posible caso de violencia intrafamiliar. La llamada de emergencia llegó a través de la central de radio, y de inmediato los uniformados del cuadrante acudieron al lugar.

Al ingresar al inmueble, los patrulleros encontraron el cuerpo sin vida del adulto mayor, con múltiples heridas de arma blanca en la cabeza. En la misma habitación hallaron a su nieto, quien sostenía un cuchillo de cocina y presentaba actitud alterada.

Los policías detuvieron al sospechoso en el sitio y lo trasladaron ante las autoridades judiciales competentes. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con los elementos probatorios recolectados, para que responda por el delito de homicidio agravado.

“El trabajo oportuno de la comunidad y la rápida reacción de los uniformados permitieron capturar al presunto responsable de este crimen”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con las cifras de la institución, en lo corrido de 2025 se han capturado 405 personas por homicidio en la capital: 144 en flagrancia y 261 mediante orden judicial.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de violencia o amenaza que afecte la convivencia, a través de la línea de emergencia 123 o de los canales de atención comunitarios.

Este delito de alto impacto ha sido uno de los que más esfuerzo le ha exigido a la nueva administración para reducir sus cifras. El año pasado, Bogotá alcanzó un antirrécord con 1.204 muertes violentas, la cifra más alta en los últimos 15 años.

Sin embargo, en 2025 los esfuerzos de las autoridades comienzan a reflejarse en una tendencia a la baja. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, septiembre fue el mes menos violento en dos décadas, con 81 homicidios, un 62 % menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 129 casos.

Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2025 se han reportado 873 homicidios, frente a los 876 casos del mismo periodo en 2024.

A la espera de meses tradicionalmente críticos para este delito, como octubre y diciembre, Bogotá muestra una ligera reducción respecto a uno de sus peores años en materia de homicidios. No obstante, la lucha contra la violencia homicida sigue siendo intensa y deberá mantenerse con firmeza hasta el cierre del año.

