Movilizaciones en Bogotá del 6 al 12 de octubre: agenda, rutas y recomendaciones

Bogotá vivirá una nueva semana de movilizaciones y expresiones ciudadanas entre el 6 y el 12 de octubre de 2025, convocadas por organizaciones sociales y comunitarias en distintos puntos de la ciudad.
El Distrito invitó a los ciudadanos a consultar la agenda oficial de protestas para planificar sus desplazamientos, evitar contratiempos y facilitar la movilidad durante los días de concentración.
La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que acompañará las jornadas con sus equipos en terreno, con el fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y preservar la convivencia en el espacio público.
Agenda de movilizaciones en Bogotá
Martes, 7 de octubre
- 10:30 a. m. – Marcha en solidaridad con Palestina.📍 Universidad Distrital – sede Macarena.
- 1:00 p. m. – Caravana/Rodada por Palestina.📍 Aeropuerto El Dorado.
- 1:00 p. m. – Marcha por Palestina.📍 Universidad Pedagógica Nacional.
- 4:00 p. m. – Caravana “Por Palestina 2.0”.📍 Universidad Nacional de Colombia.🗣️ Convocan: Comunidad Palestina de Colombia, Global Movement to Gaza, Bosate la Bici y Techo Bike.
- 4:30 p. m. – Marcha nacional en solidaridad con Palestina.📍 Embajada de Estados Unidos.🗣️ Convoca: Comité de Acciones por Palestina.
Viernes, 10 de octubre
- 9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones.📍 Calle 63 Sur # 77M–66.🗣️ Convocan: ICI, Kairos, Águilas y Salomones.
- 10:00 a. m. – Marcha de la memoria con sobrevivientes y militantes de la Unión Patriótica.📍 Torre Colpatria.🗣️ Convoca: Corporación Reiniciar.
Sábado, 11 de octubre
- 9:00 a. m. – Marcha en apoyo al Pacto Histórico y a la Asamblea Nacional Constituyente.📍 Parque Nacional.🗣️ Convoca: Pueblo en Marcha.
- 10:00 a. m. – Evento cultural “Las cuchas tienen razón”.📍 Calle 63 con Avenida Rojas.
Recomendaciones
- Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno y las autoridades de tránsito.
- Planifique sus desplazamientos y tenga en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participa en las movilizaciones, hágalo de forma pacífica y respetuosa, sin afectar los derechos de otras personas.
