Movilizaciones en Bogotá del 6 al 12 de octubre: agenda, rutas y recomendaciones

El Distrito recomienda planificar los viajes en la ciudad, para evitar problemas de movilidad.

Redacción Bogotá
07 de octubre de 2025 - 12:06 a. m.
Marcha en Bogotá
Marcha en Bogotá
Foto: Óscar Pérez
Bogotá vivirá una nueva semana de movilizaciones y expresiones ciudadanas entre el 6 y el 12 de octubre de 2025, convocadas por organizaciones sociales y comunitarias en distintos puntos de la ciudad.

El Distrito invitó a los ciudadanos a consultar la agenda oficial de protestas para planificar sus desplazamientos, evitar contratiempos y facilitar la movilidad durante los días de concentración.

La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que acompañará las jornadas con sus equipos en terreno, con el fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y preservar la convivencia en el espacio público.

Agenda de movilizaciones en Bogotá

Martes, 7 de octubre

  • 10:30 a. m.Marcha en solidaridad con Palestina.📍 Universidad Distrital – sede Macarena.
  • 1:00 p. m.Caravana/Rodada por Palestina.📍 Aeropuerto El Dorado.
  • 1:00 p. m.Marcha por Palestina.📍 Universidad Pedagógica Nacional.
  • 4:00 p. m.Caravana “Por Palestina 2.0”.📍 Universidad Nacional de Colombia.🗣️ Convocan: Comunidad Palestina de Colombia, Global Movement to Gaza, Bosate la Bici y Techo Bike.
  • 4:30 p. m.Marcha nacional en solidaridad con Palestina.📍 Embajada de Estados Unidos.🗣️ Convoca: Comité de Acciones por Palestina.

Viernes, 10 de octubre

  • 9:00 a. m.Evento cultural con reivindicaciones.📍 Calle 63 Sur # 77M–66.🗣️ Convocan: ICI, Kairos, Águilas y Salomones.
  • 10:00 a. m.Marcha de la memoria con sobrevivientes y militantes de la Unión Patriótica.📍 Torre Colpatria.🗣️ Convoca: Corporación Reiniciar.

Sábado, 11 de octubre

  • 9:00 a. m.Marcha en apoyo al Pacto Histórico y a la Asamblea Nacional Constituyente.📍 Parque Nacional.🗣️ Convoca: Pueblo en Marcha.
  • 10:00 a. m.Evento cultural “Las cuchas tienen razón”.📍 Calle 63 con Avenida Rojas.

Recomendaciones

  • Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno y las autoridades de tránsito.
  • Planifique sus desplazamientos y tenga en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
  • Si participa en las movilizaciones, hágalo de forma pacífica y respetuosa, sin afectar los derechos de otras personas.

