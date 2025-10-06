Movilizaciones en Bogotá del 6 al 12 de octubre: agenda, rutas y recomendaciones

Marcha en Bogotá Foto: Óscar Pérez

Bogotá vivirá una nueva semana de movilizaciones y expresiones ciudadanas entre el 6 y el 12 de octubre de 2025, convocadas por organizaciones sociales y comunitarias en distintos puntos de la ciudad.

El Distrito invitó a los ciudadanos a consultar la agenda oficial de protestas para planificar sus desplazamientos, evitar contratiempos y facilitar la movilidad durante los días de concentración.

La Secretaría Distrital de Gobierno confirmó que acompañará las jornadas con sus equipos en terreno, con el fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y preservar la convivencia en el espacio público.

Agenda de movilizaciones en Bogotá

Martes, 7 de octubre

10:30 a. m. – Marcha en solidaridad con Palestina. 📍 Universidad Distrital – sede Macarena.

1:00 p. m. – Caravana/Rodada por Palestina. 📍 Aeropuerto El Dorado.

1:00 p. m. – Marcha por Palestina. 📍 Universidad Pedagógica Nacional.

4:00 p. m. – Caravana “Por Palestina 2.0”. 📍 Universidad Nacional de Colombia.🗣️ Convocan: Comunidad Palestina de Colombia, Global Movement to Gaza, Bosate la Bici y Techo Bike.

4:30 p. m. – Marcha nacional en solidaridad con Palestina.📍 Embajada de Estados Unidos.🗣️ Convoca: Comité de Acciones por Palestina.

Viernes, 10 de octubre

9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones. 📍 Calle 63 Sur # 77M–66.🗣️ Convocan: ICI, Kairos, Águilas y Salomones.

10:00 a. m. – Marcha de la memoria con sobrevivientes y militantes de la Unión Patriótica.📍 Torre Colpatria.🗣️ Convoca: Corporación Reiniciar.

Sábado, 11 de octubre

9:00 a. m. – Marcha en apoyo al Pacto Histórico y a la Asamblea Nacional Constituyente. 📍 Parque Nacional.🗣️ Convoca: Pueblo en Marcha.

10:00 a. m. – Evento cultural “Las cuchas tienen razón”.📍 Calle 63 con Avenida Rojas.

Recomendaciones

Consulte la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno y las autoridades de tránsito.

Planifique sus desplazamientos y tenga en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participa en las movilizaciones, hágalo de forma pacífica y respetuosa, sin afectar los derechos de otras personas.

