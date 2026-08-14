Capturan en flagrancia a dos delincuentes que pretendían robar una casa en Modelia

La Policía Nacional capturó a dos hombres, de 32 y 23 años. Foto: Policía de Bogotá

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Una banda de apartamenteros intentó cometer un nuevo hurto, esta vez, en el barrio Modelia, en Fontibón.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que dos mujeres y dos hombres identifican la vivienda donde pretendían realizar el robo. Para ingresar, utilizan como distracción un perro y rompen una de las rejas de seguridad.

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Fue así como ingresan los dos sujetos y con escalera humana llegan hasta la vivienda ubicada en un segundo piso. Lo que no contaban es que las cámaras de videovigilancia los estaban grabando, y funcionarios alertaron a las patrullas de policía del CAI más cercano.

El campanero fue capturado y su cómplice, que intentó ocultarse detrás del balcón, también fue aprehendido. Mientras tanto, las dos mujeres lograron escapar.

Los sujetos quedaron bajo disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de daño en bien ajeno y tentativa de hurto.

El hurto a residencias vuelve a preocupar en Bogotá

El caso ocurre en medio de un repunte de este delito en la capital. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional conocidas en 2026, entre enero y febrero se denunciaron 1.139 hurtos a residencias, un 12,3 % más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a más de 20 robos diarios.

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En un balance posterior, las denuncias acumuladas en lo corrido del año ascendieron a 2.252 casos, un incremento cercano al 6,4 % frente al mismo periodo del año anterior. Las localidades con mayor número de reportes son Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Bosa, mientras que los análisis de la Secretaría Distrital de Seguridad muestran que cerca del 29 % de los robos a viviendas ocurre durante la madrugada, seguida por las mañanas y las noches, cuando muchas residencias permanecen solas.

¿Cómo reducir el riesgo de este tipo de robos?

La Policía recomienda a administraciones y residentes verificar periódicamente los sistemas de control de acceso, cambiar claves o tarjetas cuando exista sospecha de uso indebido y mantener actualizados los registros de visitantes y contratistas. También aconseja no divulgar en redes sociales viajes o ausencias prolongadas, revisar el funcionamiento de cámaras y alarmas, y reportar inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso al personal de vigilancia y a la Línea 123.

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