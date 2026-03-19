Capturan y envían a prisión a tres implicados en asesinato de policías en Girardot

Asesinato de dos policías de Tránsito en Girardot, Cundinamarca. Foto: Archivo Particular

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Un juez de control de garantías envió a prisión a tres hombres señalados de participar en el asesinato de dos policías ocurrido el pasado 15 de marzo en Girardot, Cundinamarca. La decisión se tomó luego de que la Fiscalía presentara elementos materiales probatorios que vincularían a los procesados con el ataque contra los uniformados.

¿Quiénes son los presuntos homicidas?

Los procesados fueron identificados como Esteban Daniel Acosta Valdés, Albeiro Chacón Hoyos y Andrés Echavarría Olarte, a quienes un fiscal les imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones, los tres hombres no aceptaron los cargos, pero gracias a la decisión del juez deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

Así ocurrió el ataque contra los policías

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en un puesto de registro y control en el sector de la Báscula de San Lorenzo, en la vía que conecta Girardot con el municipio de Nariño.

En ese lugar, los policías de tránsito y transporte realizaban una requisa a los ocupantes de un vehículo cuando, presuntamente, los atacantes les arrebataron el arma de dotación y les dispararon, causándoles la muerte. Tras el ataque, los responsables huyeron, pero fueron capturados en flagrancia a pocos metros del lugar.

Lo que encontraron las autoridades

Durante el procedimiento de captura de los tres sospechosos, las autoridades incautaron un arma de fuego, dos celulares, un cartucho y el vehículo en el que se movilizaban. Estos elementos hacen parte del material probatorio dentro del proceso judicial.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Los tres procesados permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso en su contra. El caso continúa en etapa judicial, en la que se definirá la responsabilidad de los implicados en el crimen de los uniformados.

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