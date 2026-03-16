Detalles del asesinato de dos policías: oro, un menor aprehendido y otro sospechoso buscado

La Dirección de Tránsito y Transporte lamentó el asesinato de los dos policías. Foto: Archivo Particular

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Tras el asesinato de Diana Carolina García Rubio y Jeison Alberto Daza Rosso, subintendente y patrullero de la Dirección de Tránsito y Transporte, el general William Rincón, comandante de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido y aseguró que avanzan en la judicialización de los capturados y las pesquisas para dar con otro sospechoso.

Contexto: Esta es la identidad del patrullero y la subintendente de tránsito asesinados en un retén

Así dio la noticia el general: “Hoy, con profundo dolor en el corazón, debo informar al país sobre el asesinato de dos de nuestros compañeros, la subintendente Diana Carolina Rubio y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, policías que fueron vilmente atacados mientras cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí (Cundinamarca)”.

Detalles del ataque armado

Según informó la Dirección de Tránsito y Transporte, el hecho tuvo lugar en el sector del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí (Cundinamarca). El ataque ocurrió hacia las 11:30 p. m. Por su parte, Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, indicó que los dos uniformados adelantaban un operativo de inspección en inmediaciones del peaje, cuando encontraron oro ilegal en uno de los vehículos.

“Realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina. Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal”, informó el gobernador.

El informe preliminar de lo sucedido indica que los atacantes se movilizaban en un vehículo de color verde marca Mitsubishi de placas CAJ-254. “En medio de esta situación”, agregó Rey, “se produjo una agresión contra la subteniente García, quien quedó gravemente herida y falleció en un centro asistencial minutos después de su ingreso. El patrullero Daza murió en el lugar de los hechos”.

En hechos que aún son materia de investigación, sobre la vía Girardot–Guataquí, en el sector del peaje San Lorenzo, lamentablemente fueron asesinados dos policías adscritos a la unidad de Tránsito y Transporte. Se trata de la subteniente Diana García y el patrullero Yeison Daza.… pic.twitter.com/dhmlDXfwlf — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) March 16, 2026

Tres capturas y una aprehensión

En medio de la reacción policial, el vehículo implicado fue encontrado en una vereda cercana al lugar de los hechos. Así se logró la captura de tres personas involucradas en los asesinatos y adicional, un menor de 13 años quedó a disposición del ICBF. Por último, las autoridades buscaron, con un helicóptero de la Policía que sobrevoló la zona durante las horas de la madrugada, el quinto sospechoso.

“La reacción inmediata de nuestras unidades, permitió la captura de tres personas y la aprehensión de otra más, presuntos responsables de este cobarde hecho, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, agregó el general Rincón.

Tanto el gobernador como el comandante de la Policía enviaron mensajes de aliento a las familias de los uniformados. “Extendemos nuestra solidaridad con las familias de la subteniente García y del patrullero Daza, así como con toda la Policía Nacional. Su entrega al servicio del país merece respeto y gratitud. Confiamos en que las autoridades esclarecerán estos hechos y que los responsables responderán ante la justicia”, cerró Rey.

Entre tanto, se informó que la investigación para esclarecer los hechos, quedó a cargo de unidades de SIJIN y SIPOL.

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Para mí no es fácil dar esta noticia. Hoy, con profundo dolor en el corazón, debo informar al país sobre el asesinato de dos de… pic.twitter.com/iAJlJTZJrm — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 16, 2026

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