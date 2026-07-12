CAR frena contaminación de un criadero de cerdos en Cundinamarca

La medida fue adoptada luego de una inspección que evidenció presuntos vertimientos de porquinaza sin tratamiento previo. Foto: CAR

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de los vertimientos provenientes de un criadero de cerdos ubicado en la vereda Hinche, en el municipio de La Palma, luego de evidenciar presuntas afectaciones al suelo y a una fuente hídrica por la disposición inadecuada de porquinaza.

La intervención se produjo tras una denuncia ciudadana en la que habitantes del sector alertaron sobre fuertes olores y la presencia de vectores. Durante la inspección, funcionarios de la Dirección Regional Rionegro de la CAR encontraron una porqueriza con cerca de 17 cerdos en etapa de ceba, ubicada a menos de cinco metros de un drenaje de agua.

Según informó la CAR, en el lugar también fue identificado un sistema de tuberías de PVC que, presuntamente, descargaba la porquinaza directamente sobre el suelo, sin ningún tipo de tratamiento previo.

De acuerdo con la autoridad ambiental, esta práctica puede generar contaminación del suelo y afectar de manera indirecta el recurso hídrico, además de ocasionar olores ofensivos que impactan a las comunidades cercanas.

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Ante estos hallazgos, la CAR impuso una medida preventiva para suspender de inmediato los vertimientos mientras avanza el proceso administrativo correspondiente.

“Desde la CAR actuamos de manera oportuna frente a cualquier actividad que represente riesgo para el ambiente. En este caso, la medida preventiva busca evitar la contaminación del suelo y del recurso hídrico, protegiendo así la salud de las comunidades y los ecosistemas del territorio”, señaló el director de la Regional Rionegro de la CAR, Alejandro Fiquitiva Casallas.

La entidad aprovechó el caso para reiterar el llamado a los productores pecuarios a implementar prácticas adecuadas para el manejo de residuos, entre ellas el tratamiento de aguas residuales, el uso de biodigestores o sistemas de compostaje y el respeto por las rondas de protección de las fuentes hídricas.

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