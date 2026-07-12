Incautan en la vía Bogotá-Villavicencio insumos para producir 70 toneladas de cocaína

Los insumos químicos fueron incautados durante un operativo de la Dirección de Antinarcóticos en la vía Bogotá-Villavicencio. Foto: Secretaría de seguridad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un operativo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional permitió la incautación de un cargamento de insumos químicos que, según las autoridades, habría servido para producir cerca de 70 toneladas de cocaína. El procedimiento se realizó en un parqueadero de camiones ubicado sobre la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio.

Durante la intervención, los uniformados inspeccionaron cuatro vehículos de carga en los que eran transportadas sustancias químicas almacenadas en canecas de 25 galones, costales y recipientes individuales. De acuerdo con la investigación, el cargamento tenía como destino el corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco, Nariño, donde, presuntamente, sería utilizado en laboratorios clandestinos para la producción de clorhidrato de cocaína.

En total, las autoridades incautaron 4.500 kilogramos de cloruro de calcio, 2.250 galones de ácido sulfúrico y 1.100 galones de ácido clorhídrico, sustancias utilizadas para el procesamiento de estupefacientes.

Lea más: Judicializan a dos funcionarios del Inpec por presunta fuga de integrante del Tren de Aragua

Según la Policía, con estos insumos se habría podido fabricar alrededor de 70 toneladas de cocaína, lo que representa una afectación cercana a 300.000 millones de pesos para las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Como resultado del operativo fueron capturados los cuatro conductores de los camiones, tres de nacionalidad colombiana y uno venezolano, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos que les sean imputados.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer qué organización criminal estaría detrás del transporte de estas sustancias químicas y su presunto destino en laboratorios para la fabricación de cocaína.

Lea más: El coleccionista que guarda la memoria de Colombia en tres millones de estampillas

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.