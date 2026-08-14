CAR impuso medidas preventivas a predio en Suba por mala disposición de escombros

La Corporación identificó el ingreso de material no autorizado, entre ellos plásticos, varillas, llantas y otros residuos contaminantes Foto: CAR

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva, con cese inmediato de actividades, en un predio ubicado en la vía que comunica a Suba con el municipio de Cota.

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La decisión, indicó la CAR, se dio luego de evidenciar la inadecuada disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos peligrosos (RESPEL), provenientes de diferentes obras, provocando graves afectaciones al recurso suelo.

La diligencia fue realizada de manera articulada con la Policía Nacional y autoridades de la Alcaldía Local. “Encontramos la presencia de vehículos de carga tipo volqueta, ocho vehículos en los que se estaba realizando la disposición de material tipo RCD y RESPEL, contraviniendo las obligaciones impuestas en el permiso”, explicó Diego Carrillo, director Operativo Jurídico de la CAR, Regional Bogotá-La Calera.

Y es que el predio contaba inicialmente con un permiso para realizar actividades de adecuación y restauración de suelo agrícola rural; sin embargo, durante las labores de inspección, el equipo técnico de la Corporación identificó el ingreso de material no autorizado, entre ellos plásticos, varillas, llantas y otros residuos contaminantes que pueden alterar las condiciones naturales y la estabilidad del terreno.

Durante la diligencia, la CAR acotó que se impidió el ingreso de las autoridades competentes al predio, situación que tendrán en cuenta dentro de las actuaciones administrativas de control y seguimiento correspondientes.

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La Corporación reiteró el llamado a los responsables de estas labores que involucren el manejo de todo tipo de escombros para que garanticen su manejo, transporte y disposición de acuerdo con las obligaciones y normas ambientales vigentes.

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