Anuncian intervención en tres humedales de Soacha para frenar deterioro ambiental

El proyecto de recuperación ecológica, liderado por la CAR, busca rehabilitar tres humedales urbanos: Neuta, Tierra Blanca y Santa Ana.

Redacción Bogotá
20 de octubre de 2025 - 04:12 p. m.
Indicaron que las comunidades fueron claves para concertar las acciones.
Foto: Cortesía
En Soacha, uno de los municipios más urbanizados y presionados por el crecimiento poblacional de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional (CAR), autoridad ambiental del departamento, anunció un proyecto de recuperación ecológica que busca rehabilitar tres humedales urbanos: Neuta, Tierra Blanca y Santa Ana.

Las intervenciones, que ya están en marcha, incluyen acciones de restauración de suelos, manejo de fauna, control de especies invasoras y fortalecimiento comunitario. El objetivo: devolverle funcionalidad ambiental a estos ecosistemas que, durante años, han sufrido los efectos del desarrollo urbano desordenado, la contaminación y la falta de protección efectiva.

“La idea no es solo intervenir físicamente los humedales, sino hacerlo con un enfoque participativo que reconozca el papel de las comunidades en la recuperación de estos espacios”, explicó Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR, quien también recordó que los humedales tienen un papel crucial en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los impactos asociados al cambio climático.

En el caso del humedal Neuta —uno de los más reconocidos del municipio— las labores se concentran en la restauración de su franja terrestre mediante la siembra de especies nativas y la instalación de estructuras que atraigan fauna. En su parte acuática, se está mejorando la cobertura vegetal con la propagación de macrófitas, plantas que contribuyen al equilibrio del ecosistema.

En Tierra Blanca y Santa Ana, dos humedales menos visibles pero igualmente importantes, los esfuerzos están enfocados en el manejo del buchón, una especie invasora que ha desplazado a otras formas de vida, y en el cerramiento perimetral de las zonas para prevenir nuevas afectaciones.

El trabajo no se limita a lo ambiental. Según la CAR, en los tres humedales se están desarrollando planes de gestión social con la participación directa de las comunidades vecinas. A través de encuentros, talleres y recorridos, buscan recuperar no solo el ecosistema, sino también la relación de las personas con la naturaleza y su patrimonio ambiental.

“Lo que buscamos es generar espacios de diálogo con los saberes locales y fortalecer la capacidad de cuidado y adaptación de quienes viven cerca de estos ecosistemas. La idea es avanzar hacia una gestión conjunta que también aborde los conflictos socioambientales”, agregó Ballesteros.

Hasta el momento, los avances físicos de las intervenciones llegan al 49% en Santa Ana y Tierra Blanca, y al 38% en Neuta. La expectativa es que, al finalizar los trabajos, estos humedales vuelvan a integrarse como espacios vivos dentro del tejido urbano de Soacha.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
