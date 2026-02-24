CAR levanta alerta por mala calidad de aire en Mochuelo, Ciudad Bolívar

La CAR indicó que continuará con el monitoreo permanente de la calidad del aire Foto: Archivo Particular

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) levantó la alerta por partículas finas dañinas para la salud, luego de diez días de haber decretado el nivel de prevención por contaminación del aire en el área rural de Mochuelo, Ciudad Bolívar.

Para tomar esta medida, fueron necesarios los operativos en vía realizados por las autoridades para controlar las emisiones del parque automotor y restringir la circulación de vehículos, principalmente diésel, por los principales corredores viales, lo que derivó en menores niveles de concentración de PM2.5.

Cabe recordar que el material particulado PM2.5 corresponde a partículas finas con un diámetro igual o inferior a 2,5 micrómetros que, por su tamaño, pueden ingresar a los pulmones y afectar la salud, especialmente en poblaciones sensibles. Según los criterios definidos por la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los registros observados se ubican dentro de los rangos que permiten declarar el Nivel de Prevención.

La CAR indicó que continuará con el monitoreo permanente de la calidad del aire en el sector de Mochuelo y que emitirá nuevas actualizaciones de acuerdo con la evolución de las concentraciones registradas.

