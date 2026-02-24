Revelan videos del secuestro de Diana Ospina: alcanzó a llegar a su casa

Los delincuentes ya están siendo buscados. Foto: Noticias Caracol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos taxis y al menos cuatro delincuentes serían los responsables del secuestro y posterior hurto millonario a Diana Ospina, una mujer que desapareció luego de salir de una discoteca en Bogotá.

Fueron más de 14 horas de retención, donde familiares constataron retiros de la cuenta bancaria de la víctima. Entre la angustia y la incertidumbre por desconocer su paradero, la buena noticia llegó en la noche del lunes con el reencuentro fundido de Diana con sus más allegados.

Lea más: La percepción de inseguridad no es igual para ellas: el 69% camina con miedo en Bogotá

De acuerdo con las autoridades, la mujer llegó por sus propios medios al CAI Mirador, en cercanías del vecino municipio de Choachí, y fue trasladada por la Policía hasta su vivienda.

El secuestro

Tras conocerse esta buena noticia, se conocieron nuevos videos del momento exacto del secuestro de Diana Ospina. El Ojo de la Noche de Noticias Caracol, obtuvo la grabación de cámaras de seguridad en Santa María del Lago, Engativá.

De acuerdo con el video, a las 2:33 a. m. del 22 de febrero, el taxi donde se transportaba la víctima llegó hasta la puerta de su casa. Cuando se disponía a bajar, dos delincuentes que venían persiguiéndola también desde un taxi, se suben al vehículo y ambos automotores huyen rápidamente del lugar.

Edward Porras, el #OjoDeLaNoche de Noticias Caracol, obtuvo dos videos de cámaras de seguridad que demostrarían que Diana Ospina, la mujer que despareció el domingo en la madrugada tras salir de un bar en Bogotá, alcanzó a llegar a la puerta de su casa, pero antes de bajarse del… pic.twitter.com/rRSNcE2cG8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 24, 2026

Esta evidencia se suma también a las cámaras de seguridad de la discoteca Theatron en Chapinero. Los registros dejan ver también las placas del taxi que tomó Diana.

Le puede interesar: Encontraron con vida a Diana Ospina, la mujer que desapareció tras salir de rumba en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló a través de su cuenta en X que “la investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”.

Cabe recordar que el delito comúnmente conocido como ‘paseo millonario’ dejó de ser imputado únicamente como hurto agravado y pasó a ser judicializado como secuestro extorsivo, lo que implica penas considerablemente más altas de hasta 42 años de prisión.

Este cambio, que comenzó a aplicarse desde el 2025, busca que los responsables de un delito tan atroz enfrenten castigos acordes con el daño causado a las víctimas.

El Gaula Bogotá, en lo corrido del 2025, realizó cerca de 28 capturas por el delito de secuestro. Sin embargo, solo tres fueron imputados.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.