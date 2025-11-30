Logo El Espectador
CAR reforestó más de 100 km del río Bogotá: 150.000 árboles y nuevos corredores verdes

La CAR avanza en la revegetalización del río Bogotá con 150.000 árboles, 32.500 nuevas plantaciones y 47 km de senderos restaurados entre Soacha, Bogotá y Chía. Conozca los tramos, obras y beneficios ambientales.

Redacción Bogotá
30 de noviembre de 2025 - 08:00 p. m.
Zona del río Bogotá en donde se realizó la intervención.
Zona del río Bogotá en donde se realizó la intervención.
Foto: CAR
Con acciones complementarias de conservación, mientras se logra la descontaminación total del Río Bogotá, las autoridades ambientales avanzan en la conservación de este cuerpo hídrico vital de la región.

En las últimas horas, la CAR anunció el avance del proyecto de Mantenimiento y revegetalización del río Bogotá en su cuenca media y alta.

Se trata de una intervención que abarca más de 100 kilómetros desde Soacha hasta Chía, e involucra la recuperación de más de 150.000 árboles nativos, la plantación de 32.500 nuevos individuos y la restauración de senderos peatonales que buscan encender —otra vez— el pulso verde del afluente.

La apuesta es parte de la consolidación del Parque Lineal del Río Bogotá, un proyecto que une mantenimiento, revegetalización y restauración ecológica para reconstruir su conectividad natural y garantizar espacios ambientales seguros para la ciudadanía.

Con nueve ciclos de mantenimiento, la entidad busca un modelo de gestión sostenible que dé continuidad al trabajo de protección del río.

Tres tramos estratégicos donde avanzan las obras

Las intervenciones se concentran en tres segmentos clave:

1. Alicachín – Río Tunjuelo (Soacha)

  • 21 kilómetros.
  • Zona de transición entre cuenca alta y media.
  • Tramos con fuerte presión urbana y necesidad crítica de restauración.

2. Bosa – Engativá (Filtro de Humedales)

  • 30 kilómetros
  • Corredor ecológico urbano de alto impacto.
  • Predios de la CAR en Bosa sirven como punto de inicio del proceso.

3. Calle 80 – Universidad La Gran Colombia (Chía)

  • 22 kilómetros.
  • Territorio clave para conectar ecosistemas del norte de la sabana.

La intervención abrirá de nuevo las puertas del corredor ecológico del río Bogotá, permitiendo el retorno de especies que dependen de este territorio y recuperando servicios ecosistémicos fundamentales como la regulación hídrica, el control de la erosión, la estabilización del microclima, la formación de suelo y el ciclo de nutrientes.

Además, la entidad fortalecerá la oferta de servicios culturales asociados al río —paisaje, recreación, identidad y conexión territorial— devolviéndole a la cuenca su capacidad de ser un espacio vivo, útil y significativo para la naturaleza.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
