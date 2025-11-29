Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Transmilenio ahora también será promotor inmobiliario: retos y oportunidades

Aprovechando el POT, se meterá al negocio de la construcción para generar desarrollo alrededor de las troncales y estaciones. Aunque los buses seguirán siendo su misión principal, este nuevo papel le permite explorar otras competencias y encontrar fuentes de ingresos, algo que analizan con cautela.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
29 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Rénder de lo que sería el proyecto inmobiliario promovido por Transmilenio en la Primera de Mayo.
Rénder de lo que sería el proyecto inmobiliario promovido por Transmilenio en la Primera de Mayo.
Foto: Transmile

Transmilenio podrá impulsar proyectos de vivienda alrededor de las estaciones para promover usos mixtos, recuperación del entorno e integración de la población al sistema. Así lo anunció el Distrito y resume el giro que tendrá el ente que, por 25 años, ha gestionado el transporte público en la capital. De coordinar biarticulados, portales y estaciones, ahora se codeará con constructoras, curadores y bancos. Lo hace sin experiencia, pero con el apoyo de otras entidades y un mapa de la nueva Bogotá, en donde figuran más de cinco millones de...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Transmilenio

Promotor inmobiliario

Renovación urbana

Movilidad

PRUMS

Vivienda Bogotá

Metropolis

Primera de Mayo

Hábitat

 

Dolores Colombia(e55c6)Hace 1 hora
Que gran mentira el publireportaje. Lo que sucede es que se amplia el negocio para Peñalosa
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.