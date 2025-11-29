Transmilenio ahora también será promotor inmobiliario: retos y oportunidades

Rénder de lo que sería el proyecto inmobiliario promovido por Transmilenio en la Primera de Mayo. Foto: Transmile

Transmilenio podrá impulsar proyectos de vivienda alrededor de las estaciones para promover usos mixtos, recuperación del entorno e integración de la población al sistema. Así lo anunció el Distrito y resume el giro que tendrá el ente que, por 25 años, ha gestionado el transporte público en la capital. De coordinar biarticulados, portales y estaciones, ahora se codeará con constructoras, curadores y bancos. Lo hace sin experiencia, pero con el apoyo de otras entidades y un mapa de la nueva Bogotá, en donde figuran más de cinco millones de...