Cárcel para confeso autor de triple feminicidio en Bosa: esta es la pena que enfrenta

Cristian Camilo Valencia Hurtado fue imputado por feminicidio agravado este miércoles 25 de marzo. Foto: Archivo Particular

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Un juez de control de garantías envió a prisión a Cristian Camilo Valencia Hurtado, señalado del asesinato de su pareja y sus dos hijas, una de ellas menor de edad, en un caso de triple feminicidio ocurrido en la localidad de Bosa, en Bogotá. La decisión se tomó finalizando las audiencias preliminares en el avance del proceso judicial en su contra.

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La Fiscalía sostuvo que los hechos se habrían dado en un contexto de violencia basada en género, marcado por celos, control y relaciones de dominación. El caso se conoció luego de que familiares perdieran contacto con las tres mujeres desde el viernes en la noche.

Ante la falta de respuesta, acudieron días después, el 24 de marzo, a la vivienda en el barrio Atalaya y, con apoyo de la Policía y Bomberos, ingresaron al inmueble, donde hallaron los cuerpos sin vida. La Fiscalía imputó al hombre el delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo por la muerte de las tres víctimas.

¿Qué pena enfrenta?

Según lo expuesto por la Fiscalía en la audiencia, la pena parte de un mínimo de 500 meses de prisión (41,6 años) por el delito de feminicidio agravado. Sin embargo, al tratarse de tres víctimas en concurso, esa condena puede aumentarse considerablemente, incluso acercarse al máximo permitido en Colombia: hasta 60 años de prisión.

No obstante, como el imputado aceptó cargos, podría tener una rebaja del 25%, pero solo aplicaría para los dos casos de las víctimas mayores de edad. En el feminicidio de la menor no hay ningún beneficio ni descuento. La pena partiría de los 40 años y puede llegar a superar los 50.

Una localidad en riesgo para las mujeres

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Mujer, en enero de 2026 se triplicaron las valoraciones por riesgo de feminicidio respecto a enero de 2025.

3 de cada 10 valoraciones están en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa. “Esto se debe a las diferencias en la capacidad instalada en el Instituto de Medicina Legal que tuvo más profesionales a disposición para realizar las valoraciones”, justificó la entidad distrital.

Datos de la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer hablan de 20 feminicidios en Bogotá durante 2025, dos menos que en 2024 (9 % menos). Sin embargo, las valoraciones por riesgo de feminicidio también crecieron 8 %, al pasar de 2.868 a 3.110 casos. Este contraste revela que la violencia no desaparece, sino que se manifiesta antes del crimen.

Investigaciones recientes muestran que el feminicidio rara vez ocurre de forma repentina: en casi la mitad de los casos, las víctimas sufrieron violencias previas y cuatro de cada 10 habían buscado ayuda institucional. Las cifras sugieren que, aunque las alertas existen, el Estado no siempre logra intervenir de manera oportuna y efectiva.

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