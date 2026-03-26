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Contraloría de Bogotá detectó irregularidades en obras de malla vial en Puente Aranda

El ente de control halló presuntas irregularidades en los contratos que derivaron en demoras del mejoramiento de las vías.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
26 de marzo de 2026 - 05:04 p. m.
La jornada incluyó visita técnica a obras y diálogo directo con ciudadanía y veedores
La jornada incluyó visita técnica a obras y diálogo directo con ciudadanía y veedores
Foto: Contraloría de Bogotá
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Durante un ejercicio de verificación de los recursos públicos, la Contraloría de Bogotá visitó una de las obras de recuperación de malla vial en la localidad de Puente Aranda. Desde allí, el ente de control anunció que, como resultado de las auditorías realizadas durante 2024 y 2025, encontraron hallazgos fiscales por más de COP 1.439 millones, financiados con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Local.

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El primer hallazgo, por COP 1.278 millones, está relacionado con el contrato de obra pública No. 263 de 2022, correspondiente a intervenciones en la malla vial de la localidad, donde la Contraloría evidenció una indebida modificación de los precios unitarios, lo que generó un sobrecosto.

El segundo hallazgo, en un contrato de 2020 por COP 161 millones, tiene que ver con los pagos de estudios y diseños de obras de malla vial que, dicen, no fueron utilizados en su totalidad.

“Detrás de cada hallazgo hay una realidad: obras que se demoran, recursos que no se aprovechan completamente, decisiones que afectan la calidad de vida de la gente; por eso adelantamos los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes para determinar los posibles daños al patrimonio público”, indicó el contralor Juan Camilo Zuluaga Morillo.

Otras actuaciones

Durante el ejercicio de visita y control en la zona industrial del sector - tramo 1, la Controlaría de Bogotá informó que dicho contrato (financiado con obras por valorización) ya fue liquidado, pero también tendrá una apertura de actuación especial de fiscalización el próximo semestre, con el fin de determinar que los recursos hayan sido utilizados de manera adecuada.

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En paralelo, en los tramos 1 y 4 del contrato de malla vial, el jefe del organismo de control abrió un espacio de diálogo con la ciudadanía y veedores donde escuchó sus principales problemáticas.

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Por Redacción Bogotá

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