Carlos Fernando Galán y Claudia López viajarán juntos a Dubái por la COP 28

Carlos Fernando Galán y Claudia López en la primera sesión del proceso de empalme entre ambas administraciones. Foto: Cortesía

El alcalde electo, Carlos Fernando Galán, se encuentra en proceso de empalme con la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Este deber ya le ha llevado alrededor de 88 reuniones y se espera que finalice el próximo 11 de diciembre. Sin embargo, antes de esto, Galán y López también harán un viaje internacional a la Dubái por la Conferencia de las Partes (COP) 28.

Cabe recordar que durante el empalme, Galán se ha reunido con las cabezas de distintas entidades del Distrito, asimismo, junto a la alcaldesa ha conversado de distintos proyectos para darle continuidad, sin embargo, también han tenido diferencias con otros temas como el Corredor Verde, la ALO, y el manejo de la seguridad en la capital.

Y El Espectador conoció que el alcalde electo, junto a la mandataria, también compartirán un viaje juntos a Dubái (Emiratos Árabes) a la COP 28, un evento que se llevará a cabo desde el próximo jueves 30 de noviembre hasta el martes 12 de diciembre.

Y aunque aún se desconocen las fechas exactas en las que Galán y López viajen, se sabe que al encuentro también asistirán el presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Asimismo, otros ministros y funcionarios de 198 países. Se espera que sean alrededor de 70.000 delegados de todo el mundo reunidos en este emblemático evento, lo que significaría la COP con más asistencia desde 1992. Todos, discutirán sobre del cambio climático y sus estrategias para enfrentarlo.

Cabe recordar que Bogotá fue sede este 2023 de la tercera edición dela cumbre del P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030), la cual se llevó a cabo el pasado 22 y 23 de septiembre. Este encuentro, que se llevó a cabo por primera vez en América, tenía como objetivo discutir las iniciativas ambientales que aportarán a la mitigación del cambio climático.

Y durante su desarrollo, Dinamarca, junto a Bogotá, firmaron un Memorando de Entendimiento, para cooperar en el diseño de estrategias para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Acuerdo de París.

El memorando fue firmado por la alcaldesa Claudia López, el embajador de Dinamarca en Colombia, Erik Hoeg, y la alcaldesa de Copenhague, Sophie Hæstop Andersen. Y el documento tiene como objetivo definir una serie de estrategias y planes de trabajo que llevarán a cabo ambas ciudades con temas relacionados con la adaptación al cambio climático, la movilidad multimodal, el manejo de residuos sólidos y la gestión del agua.

Por su parte, en cuanto a temas ambientales con los que Galán ha dejado ver su interés hasta el momento, están la recuperación del río Bogotá y los proyectos que hay para recuperarlos, entre esos, la PTAR Canoas.

Así lo mencionó el alcalde electo en el foro El Poder de las Regiones, a cargo de Prisa Media, donde dijo que el río Bogotá es un tema de Bogotá y Cundinamarca, pero que a “Barranquilla le debe preocupar tanto o más, inclusive que a Bogotá, y estoy listo a sentarme con Alejandro Char y con todos los municipios de la cuenca del río Magdalena para que prioricemos la necesidad de que ese proyecto de la PTAR Canoas avance”, mencionó Galán.

De acuerdo con él, este proyecto es el “más importante a nivel internacional, en términos ambientales, que hay seguramente en Latinoamérica”. Y anunció un posible encuentro con el futuro alcalde de Barranquilla para conversar sobre este y otros temas en común.

