Carolina Galván, madre de Sara Sofía Galván, habló después de salir de la cárcel

Luego de que la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, recapturaran a Carolina Galván y Nilson Díaz, presuntos responsables de la desaparición de Sara Sofía Galván, un juez de control de garantías de Bogotá volvió a permitir su libertad, argumentando errores al momento de la recaptura que se dio este domingo.

Según Antonio González, nuevo abogado defensor de las víctimas, se le exigirá a la Fiscalía que cite para imputación y medida de aseguramiento a los presuntos responsables, “ya no puede seguir buscando capturas, porque ya el tema de la captura esta totalmente trasnochado”. El defensor asegura que a los implicados hay que vincularlos al proceso mediante una imputación o medida de aseguramiento.

De igual forma, González denuncia que la Fiscalía no ha procedido de manera correcta en la búsqueda de la menor, por lo cual, se le solicitará que active el mecanismo de búsqueda. “En Colombia hay una ley, la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Pero en el caso de la niña se abandonó, no se ha seguido buscando, no se han hecho los actos pertinentes para buscarla. Nadie puede decir que está muerta, para eso se debe presentar el cadáver”.

Después de ocho meses desde que se denunció la desaparición de la menor, han sido varias las hipótesis que se han generado, no obstante, la Fiscalía asegura que tiene las pruebas necesarias para comenzar el juicio contra Nilson Díaz y Carolina Galván, sin embargo, este lunes los dos implicados volvieron a quedar en libertad tras más de tres meses de estar retenidos. Después de su salida de la cárcel El Buen Pastor, Carolina Galván, madre de la menor, contó a CityTv su versión de los hechos.

¿Por qué inicialmente dijo a las autoridades que la niña había sido vendida?

Porque él (Nilson) me intimidaba para que cambiara la versión, que no dijera que la niña estaba en el caño, porque supuestamente él la había tirado en el caño, y me insistía para que dijera que fui yo. De tanto miedo de que algo me podía pasar terminé culpándome.

¿Usted que vio en la casa, vio que Nilson manipulara el cuerpo de la niña?

La dejamos media hora a ver si reaccionaba sola. Él la cogió con una cobija azul oscura, la envolvió y la metió en un costal, y la dejó en la sala y yo no podía dormir por eso. Me decía que no fuera a decir nada. Al otro día no sabía ni qué hacer, le dije: ‘yo no me la llevo bien con mi hermana, pero digámosle a ella’, porque no me siento capaz de decirle a la Policía ni sacarla sola, digámosle a mi hermana y al cuñado que vengan hasta acá y que se hagan cargo de lo que está pasando’.

¿Para dónde se iban a llevar a la niña?

Si la niña no despertaba quería que él me ayudara a llevarla al hospital, o a la Policía, algo tenía que hacer. O llevarla a Medicina Legal. No lo hicimos porque él (Nilson) me dijo que no fuera a decir nada, porque me iban a atacar. Me daba miedo que él se metiera conmigo, o que mandara a la familia o los amigos. Eso fue lo que me dio miedo, si yo hubiera hablado iba a ser atacada por la familia de él.

¿Cuándo vio el cuerpo de la niña por última vez?

El 29 de enero, el viernes por la mañana la vi y por la tarde ya no estaba. Estaba acostada envuelta en un costal, que para sacar a botarla. Yo le dije que no voy a botar a mi hija a la basura. Él la sacó porque el viernes yo salí a las 7 de la mañana y la niña estaba ahí.

¿Nilson golpeaba a Sara Sofía?

Un día antes la había dejado con él, y me llama: ‘Carolina, la niña se bajó de la cama, se enredó con una tabla y se jodió un ojito’, me dijo. Yo digo que él la maltrató o alguno de los hijos me le hizo algo porque llegué a la casa temprano, iba a hacer la una de la tarde, y la niña estaba seria acostada en la cama, con el ojo moreteado. Yo sí le pegué a la niña, le pegué en la pierna. Pero no como él manifiesta. Él dice que yo llegaba borracha y que le daba y me sacaba todas las ganas dándole a la niña, que la estrellé contra la pared, que la llevé al baño y que la ahogué, y nada de eso es verdad. El hecho de que yo le haya pegado a mi hija no quiere decir que la haya matado. No me presté para matar a mi hija. Cuando yo no le daba plata a Nilson se ponía todo rabón.

¿Usted está tranquila, es consciente del proceso al que se está enfrentado?

Tengo nervios, pero sé que mi Dios me va a ayudar, tengo fe en él, he recibido muchas bendiciones y sé que esto tiene que ser un milagro, pero sé que va a suceder. Se va a descubrir la verdad que mi hija va a aparecer, así sea como sea, quiero saber dónde está la niña, quiero saber qué sucedió con ella y créame que así la gente no me crea, en mi corazón yo solo anhelo y mi sueño, le pido a mi Dios que mañana o pasado me diga la Policía: “encontramos la niña y sabemos qué fue lo que paso”.