“Cartas a la nevera”: la obra que convierte los mensajes de los bogotanos en memoria urbana

Todo empieza con una pregunta simple: ¿qué le escribiría un bogotano a su ciudad? Y es que, en la capital, incluso una nevera puede convertirse en un archivo emocional para guardar esas respuestas. Así lo explica Idartes a El Espectador. “Cartas a la Nevera” es una obra escénica y expositiva del Laboratorio de Fortalecimiento a la Escena Joven de Artefactum que busca transformar mensajes escritos por ciudadanos en escenas teatrales y piezas visuales que reflexionan sobre Bogotá.

Según explica Idartes, el propósito de esta pieza artística es “abrir un espacio para que la ciudadanía pueda pensarse en relación con Bogotá desde la emoción y la memoria”. Muchas de esas cartas se resguardan en una urna simbólica; otras se seleccionan para una exposición y, en un caso particular, una de ellas llega al escenario y se convierte en obra de teatro.

La nevera: un apodo hecho homenaje

Como dato curioso, Edwin Rodríguez, uno de los coordinadores de Artefactum, explica que el nombre del proyecto surge como un homenaje a Bogotá y a la forma en que quienes llegan de otras regiones suelen llamarla: “la nevera”. La escenografía también dialoga con esa idea: la obra utiliza diez neveras en desuso, cada una intervenida con elementos que evocan barrios, personajes o situaciones significativas de la ciudad.

Además, las historias que dan origen a las escenas nacen de las vivencias de participantes de distintas localidades, cuyas experiencias, reflexiones y anécdotas se convierten en la materia prima para la creación.

Los artistas detrás de la obra

En este proceso creativo participaron catorce artistas jóvenes del Laboratorio de Fortalecimiento a la Escena Joven de Artefactum, guiados por el creador y laboratorista Johan Velandia. Ellos fueron los encargados de transformar las cartas en microescenas teatrales y en neveras intervenidas que funcionan como soportes de memoria urbana. Cada pieza explora afectos, tensiones y recuerdos que dialogan con distintos territorios de la ciudad.

Al proceso también se sumaron reconocidos artistas y figuras de la cultura que aceptaron escribirle una carta a Bogotá. Entre ellos se encuentran María Claudia Parias, Marcela Benjumea, Patricia Ariza, Dago García, Élber Gutiérrez, Santiago Rivas, Julián Triana, Juan Tarquino, Frank Solano y el propio Johan Velandia. Sus mensajes, al igual que los del público, se integraron al archivo creativo del laboratorio y dialogan con las escenas y las intervenciones que hacen parte de la obra.

Una invitación a mirar Bogotá desde la emoción

Con esta obra, Artefactum e Idartes buscan crear un espacio donde el arte se construya de manera colectiva y desde el territorio.

El proyecto reivindica la creación joven, la memoria urbana y las formas afectivas de relacionarse con la ciudad, proponiendo una lectura sensible de Bogotá a partir de las voces de quienes la habitan.

“Cartas a la Nevera” tiene funciones del 3 al 6 de diciembre en la Casa Iregui (Calle 9 No. 8–71), a las 7:00 p. m. La entrada es libre hasta completar aforo. Idartes espera que el público encuentre en estas cartas,y en las escenas que provocan. nuevas formas de mirar la ciudad y reconocerse en ella.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.