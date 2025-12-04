Logo El Espectador
Bogotá

¿Buscando plan? Chía se alista para el XIX Festival Gastronómico y de Orquestas 2025

Este fin de semana, Chía vivirá dos días de gastronomía, música y cultura con 70 restaurantes, conciertos de Checo Acosta, La Billos Caracas Boys y otros artistas, en un festival gratuito. No se lo pierda.

Redacción Bogotá
04 de diciembre de 2025 - 10:40 p. m.
Un festival completamente gratis que mezcla sabores, música y tradición.
Foto: IDUVI Chía/ Yuli González
Antes de que empiece el fin de semana, ya se siente el olor a parrilla y café recién molido en las calles de Chía. La Ciudad de la Luna se prepara para dos jornadas de gastronomía, música y cultura, con más de 70 restaurantes y presentaciones de Checo Acosta, La 33, Matecaña Orquesta y otros artistas de la escena nacional e internacional.

Esta iniciativa hace parte de la programación cultural con la que el municipio busca impulsar el turismo, el comercio y las tradiciones que cada año reúnen a miles de visitantes. Los restaurantes que participarán tendrán una oferta que va desde la comida de mar, parrilla, cafés, postres y preparaciones tradicionales.

En esta edición, Italia será el país invitado, con una muestra gastronómica y cultural especial. También estará presente Popayán como ciudad invitada, destacando su cocina tradicional y una experiencia basada en el queso. La Unidad Móvil de Porkcolombia ofrecerá degustaciones al público.

Este año, la Zona Histórica de Chía y los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM) se transformarán en un corredor gastronómico y cultural. Allí se mezclarán los aromas, las preparaciones, el arte y las tradiciones que caracterizan al municipio, junto a algunos de los mejores chefs y restaurantes de la región.

Festival de Orquestas

Como parte de la programación, el Festival de Orquestas pondrá el ritmo durante los dos días del evento, con presentaciones de artistas como:

  • Checo Acosta
  • La 33 Orquesta
  • Adriana Botina
  • Matecaña Orquesta
  • La Billos Caracas Boys
  • Alquimia Orquesta
  • Los Corraleros del Majagual
  • Show de Yo me llamo “J Balvin”

Una programación que combina ritmos tropicales, salsa, música urbana y otras fusiones para atraer a residentes y visitantes durante los dos días del evento.

Artesanos y emprendimientos

El festival también contará con una muestra de más de 15 emprendimientos y artesanos, que exhibirán productos creados en iniciativas de huertas urbanas, economía circular y proyectos productivos impulsados por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Un plan para toda la región

Con esta unión de cocina, música y tradición, Chía se alista para un fin de semana que año tras año se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes y esperados de la región.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

