¿Buscando plan? Chía se alista para el XIX Festival Gastronómico y de Orquestas 2025

Antes de que empiece el fin de semana, ya se siente el olor a parrilla y café recién molido en las calles de Chía. La Ciudad de la Luna se prepara para dos jornadas de gastronomía, música y cultura, con más de 70 restaurantes y presentaciones de Checo Acosta, La 33, Matecaña Orquesta y otros artistas de la escena nacional e internacional.

Esta iniciativa hace parte de la programación cultural con la que el municipio busca impulsar el turismo, el comercio y las tradiciones que cada año reúnen a miles de visitantes. Los restaurantes que participarán tendrán una oferta que va desde la comida de mar, parrilla, cafés, postres y preparaciones tradicionales.

En esta edición, Italia será el país invitado, con una muestra gastronómica y cultural especial. También estará presente Popayán como ciudad invitada, destacando su cocina tradicional y una experiencia basada en el queso. La Unidad Móvil de Porkcolombia ofrecerá degustaciones al público.

Este año, la Zona Histórica de Chía y los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM) se transformarán en un corredor gastronómico y cultural. Allí se mezclarán los aromas, las preparaciones, el arte y las tradiciones que caracterizan al municipio, junto a algunos de los mejores chefs y restaurantes de la región.

Festival de Orquestas

Como parte de la programación, el Festival de Orquestas pondrá el ritmo durante los dos días del evento, con presentaciones de artistas como:

Checo Acosta

La 33 Orquesta

Adriana Botina

Matecaña Orquesta

La Billos Caracas Boys

Alquimia Orquesta

Los Corraleros del Majagual

Show de Yo me llamo “J Balvin”

Una programación que combina ritmos tropicales, salsa, música urbana y otras fusiones para atraer a residentes y visitantes durante los dos días del evento.

Artesanos y emprendimientos

El festival también contará con una muestra de más de 15 emprendimientos y artesanos, que exhibirán productos creados en iniciativas de huertas urbanas, economía circular y proyectos productivos impulsados por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Un plan para toda la región

Con esta unión de cocina, música y tradición, Chía se alista para un fin de semana que año tras año se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes y esperados de la región.

