¿Buscando plan? Chía se alista para el XIX Festival Gastronómico y de Orquestas 2025

Antes de que empiece el fin de semana, ya se siente el olor a parrilla y café recién molido en las calles de Chía. La Ciudad de la Luna se prepara para dos jornadas de gastronomía, música y cultura, con más de 70 restaurantes y presentaciones de Checo Acosta, La 33, Matecaña Orquesta y otros artistas de la escena nacional e internacional.
Esta iniciativa hace parte de la programación cultural con la que el municipio busca impulsar el turismo, el comercio y las tradiciones que cada año reúnen a miles de visitantes. Los restaurantes que participarán tendrán una oferta que va desde la comida de mar, parrilla, cafés, postres y preparaciones tradicionales.
En esta edición, Italia será el país invitado, con una muestra gastronómica y cultural especial. También estará presente Popayán como ciudad invitada, destacando su cocina tradicional y una experiencia basada en el queso. La Unidad Móvil de Porkcolombia ofrecerá degustaciones al público.
Este año, la Zona Histórica de Chía y los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM) se transformarán en un corredor gastronómico y cultural. Allí se mezclarán los aromas, las preparaciones, el arte y las tradiciones que caracterizan al municipio, junto a algunos de los mejores chefs y restaurantes de la región.
Festival de Orquestas
Como parte de la programación, el Festival de Orquestas pondrá el ritmo durante los dos días del evento, con presentaciones de artistas como:
- Checo Acosta
- La 33 Orquesta
- Adriana Botina
- Matecaña Orquesta
- La Billos Caracas Boys
- Alquimia Orquesta
- Los Corraleros del Majagual
- Show de Yo me llamo “J Balvin”
Una programación que combina ritmos tropicales, salsa, música urbana y otras fusiones para atraer a residentes y visitantes durante los dos días del evento.
Artesanos y emprendimientos
El festival también contará con una muestra de más de 15 emprendimientos y artesanos, que exhibirán productos creados en iniciativas de huertas urbanas, economía circular y proyectos productivos impulsados por la Secretaría de Desarrollo Económico.
Un plan para toda la región
Con esta unión de cocina, música y tradición, Chía se alista para un fin de semana que año tras año se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes y esperados de la región.
