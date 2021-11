El abogado John Jairo Cadena representa los intereses de Paul Naranjo.

Ojo de águila y mucho tino serán necesarios para que la juez del caso, por el presunto feminicidio de Ana María Castro Romero, analice los videos que presentará ante el despacho, bajo la gravedad de juramento, un perito audiovisual contratado por John Cadena, apoderado del hombre que lleva nueve meses recluido en la cárcel de Cómbita (Boyacá) por este proceso: Paul Naranjo.

Uno de ellos fue revelado por El Espectador el pasado domingo y señala la parte superior de la pantalla y muestra las siluetas de unas piernas en movimiento que estaban sobre la avenida, cerca del carril en el que se desplazaban un automóvil, una van escolar y una moto.

El segundo estuvo en poder de este diario y lo hace público a raíz de la realización, este martes y próximo viernes, de las audiencias de juicio en la que se esperan termine la práctica probatoria y se realicen los alegatos de conclusión por parte de la Fiscalía y la defensa de Paul Naranjo y Julián Ortegón.

En esta prueba usó un acercamiento acentuado en la parte superior del video, para señalar que la silueta que se observa sobre el andén de la calle 80, cuando la camioneta Kia —que esa noche fue conducida por Naranjo— se encontraba estacionada, corresponde al cuerpo de Ana María.

De acuerdo con la hipótesis que sostendrá Cadena y el técnico audiovisual ante la juez, ese cuerpo se desplazó hacia el oriente, es decir, hacia la parte trasera del vehículo y se pierde su rastro luego de que pasaran el carro Sedan y la van.

No obstante, el abogado tendrá en contra la calidad del video, pues al tratarse de una cámara de seguridad su resolución no es buena, el zoom in pixela el material y los destellos de luz del vehículo estacionado y de los que pasan dificultan la percepción a primera vista.

Los dos videos y un interrogatorio a Mateo Reyes por parte de la bancada defensiva, como hasta ahora se tiene previsto, marcarán el fin de un proceso que ha despertado el interés de propios y extraños y cuyo veredicto final se conocería hasta el próximo año.