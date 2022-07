Caso Freddy Burbano: este miércoles se define si el cantante va a la cárcel

El accidente se presentó en la localidad de Puente Aranda, sobre la calle 13 con carrera 39, en el barrio Pensilvania. Foto: Archivo particular

Este lunes 11 de julio se desarrolló la audiencia de control de garantías contra Freddy Burbano, el cantante de música popular involucrado en el accidente de tránsito de la madrugada del pasado sábado 9 de julio, en el que falleció Karen Molina Luna, una joven de 21 años.

Los hechos se registraron en la localidad de Puente Aranda. Y de acuerdo con los alegatos de la defensa, el artista no se encontraba en estado de embriaguez, y no fue el responsable del siniestro debido a que el otro vehículo fue el que se pasó el semáforo en rojo, argumentaron.

Durante la audiencia judicial, el abogado defensor también expuso sus argumentos en contra de la medida de aseguramiento preventiva contra Burbano, quien responderá por este proceso desde una URI de la Fiscalía, hasta que un juez tome la decisión de enviarlo o no a prisión.

Cabe señalar que el artista fue imputado por el delito de homicidio con dolo por el accidente que se registró en la calle 13 con carrera 39. Allí, el carro de Burbano se estrelló contra un taxi en una intersección, hecho que dejó tres personas heridas y una fallecida.

“Esta defensa no comparte el criterio aplicado por la Fiscalía de homicidio con dolo, además argumentaremos que no se cumplen los fines constitucionales para imponer la medida de aseguramiento en este caso”, indicó Miguel Ángel Burbano, abogado del artista.

La defensa también argumentó que hay inferencias razonables sobre los señalamientos de la Fiscalía que indican que el intérprete iba con exceso de velocidad, cruzó un semáforo en rojo, y que por ende es responsable del accidente.

En ese sentido, el abogado defensor aportó un testimonio de la persona que iba de copiloto en el carro de Burbano durante el momento del accidente. Este señaló que fue el taxi, y no el carro que conducía el cante, el que cruzó el semáforo en rojo.

“Yo lo tengo claro porque yo estaba mirando al frente, y el semáforo por donde íbamos estaba en luz verde. Incluso yo le dije a Freddy: “Marica, ese man se nos metió”. Él intentó evitar o esquivar el choque, pero ya fue demasiado tarde”, indicó el amigo de Burbano que iban dentro del vehículo en el momento del accidente.

Debido al material probatorio aportado por la Fiscalía, la juez del caso decidió que la audiencia se retomará el próximo miércoles 13 de julio a las 6 de la mañana, donde se determinará si Burbano enfrentará las próximas diligencias desde la cárcel.

Cabe señalar que en el momento de su captura, la Policía determinó que el cantante estaba en aparente estado de embriaguez, esta versión es apoyada por testigos de los hechos. Por el momento, continúan las investigaciones del caso, en el que Burbano se declaró inocente.

Por su parte, la familia de Karen Molina pide que se haga justicia y las investigaciones correspondientes. “De verdad, yo de corazón, no por mi hija porque no me la van a devolver, pero sí que se haga justicia porque no es justo, ni siquiera la he visto como quedó”, expresó su madre en Noticias Caracol.

Su hermano John Alexander Molina pidió “que se responsabilicen por la situación, porque mi hermana hasta ahora estaba comenzando a vivir. Era una niña, para mí era una niña”.

