Detalles del caso Freddy Burbano, habló la familia de la mujer que murió en el accidente

El accidente se presentó en la localidad de Puente Aranda, sobre la calle 13 con carrera 39, en el barrio Pensilvania. Foto: Archivo particular

Habló la familia de Karen Molina Luna, la joven de 22 años, que en la madrugada del sábado 9 de julio murió en un accidente de tránsito. La mujer había salido de trabajar y tomó un taxi para regresar a su casa, pero en el camino el vehículo en el que iba fue impactado por un carro particular, el cual iba conduciendo el cantante de música popular Freddy Burbano.

Así lo confirmó José Daniel Ortiz Soto, subcomandante de la sección de Tránsito de Bogotá, quien señaló que todo ocurrió en la localidad de Puente Aranda, sobre la calle 13 con carrera 39, en el barrio Pensilvania.

De acuerdo con las autoridades, Burbano fue trasladado a un centro médico, en donde pudieron identificar que presentaba trauma craneoencefálico leve, asimismo, que estaba manejando en aparente estado de embriaguez, motivo por el cual fue capturado.

“Me dijo que habían sufrido un accidente, que ellos iban en un taxi, que él iba en un taxi con mi hija, y que desafortunadamente hubo un accidente y yo le dije y “¿mi hija?” y él me dijo que había fallecido”, compartió Deisy Luna Camelo, mamá de la víctima, en Noticias Caracol.

Y es que Karen Molina iba en el taxi con un compañero, quien también fue trasladado a un centro médico, allí junto al taxista y Burbano, fueron examinados. Así lo señaló el director de la Clínica Médica Santa Juliana, quien informó que “alrededor de las 5 am. ingresaron tres pacientes de sexo masculino, víctimas de accidente de tránsito, a quienes se les ha realizado las evaluaciones correspondientes por los especialistas”. Asimismo, se conoció que ninguno de los involucrados llegó en estado crítico, sin embargo, el taxista presentó diferentes traumas en el cuerpo.

A las 4 p.m. de ese día, al cantante se le dio de alta, y posteriormente fue trasladado a la URI de Puente Aranda, allí será judicializado. Recordemos que además del estado de embriaguez de Burbano, las autoridades investigan el hecho y también contemplan que hubo exceso de velocidad.

Y es que en el momento del accidente estaba Daniel Ramírez, un taxista que presenció los hechos y señaló que: “La verdad el vehículo venía a alta velocidad. Impacta por el lado izquierdo del taxi, la parte trasera, y lo manda contra el andén”. De acuerdo con Ramírez, “sí era evidente el estado de alicoramiento”.

Por su parte, la familia de Karen Molina pide que se haga justicia y las investigaciones correspondientes. “De verdad, yo de corazón, no por mi hija porque no me la van a devolver, pero sí que se haga justicia porque no es justo, ni siquiera la he visto como quedó”, expresó su madre en el noticiero.

Su hermano también señaló que el caso no se quede impune y pidió “que se responsabilicen por la situación, porque mi hermana hasta ahora estaba comenzando a vivir. Era una niña, para mí era una niña”, compartió John Alexander Molina.

