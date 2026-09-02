Caso Gustavo Aponte: cayó en El Dorado ‘Bambam’, segundo implicado en crimen del empresario

Antes de abordar un avión a Lima, las autoridades lo capturaron. Foto: Policía de Bogotá

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La investigación por el asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta, ocurrido el 11 de febrero en el norte de Bogotá, suma un segundo capturado. La Policía y la Fiscalía detuvieron a alias ‘Bambam’, señalado como segundo cabecilla y articulador de la estructura criminal que habría planeado el ataque en el que una confusión llevó al crimen del arrocero.

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¿Quién es alias ‘Bambam’?

Su nombre ya aparecía en el expediente: según los investigadores, fue quien creó el grupo de WhatsApp “Gladiadores”, utilizado por los integrantes de la organización para coordinar encuentros y seguimientos en los días previos al crimen.

La Fiscalía ha utilizado estos mensajes, junto con videos de cámaras de seguridad y otros elementos de investigación, para reconstruir los movimientos de la estructura durante los días previos al crimen.

La hipótesis conocida hasta ahora señala que el grupo buscaba asesinar al empresario Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, pero habría confundido a Aponte con él.

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Cayó huyendo a Lima

Un elemento que ahora cobra relevancia es que ‘Bam Bam’ fue detenido cuando presuntamente intentaba salir del país. La Policía indicó que fue ubicado en El Dorado y capturado antes de abordar un vuelo con destino a Lima. Además, registra varias anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de hurto,.

Con ‘Tony’ y ‘Bam Bam’ ya capturados, la investigación avanza sobre la estructura que habría organizado el crimen, pero todavía quedan por establecer varios eslabones: quién ordenó el asesinato, por qué se buscaba atentar contra Oliver Peñaranda, quién dio la información para ubicarlo y quién fue finalmente el sicario que disparó contra Aponte y su escolta.

El crimen de Gustavo Aponte

El asesinato de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón ocurrió en la tarde del 11 de febrero, a las afueras de un gimnasio situado en el sector de La Cabrera, en Chapinero. Las cámaras muestran que un hombre vestido con traje esperó la salida y cuando los vio, a las 3:35 p. m., se acercó y les disparó en repetidas ocasiones.

Después corrió hacia el punto donde lo esperaba una motocicleta y escapó. La Policía calificó desde el comienzo el ataque como premeditado. La revisión de más de un centenar de cámaras permitió seguir los desplazamientos previos del sicario, los vehículos utilizados y parte de la ruta de fuga.

De acuerdo con la última información oficial divulgada, la Fiscalía, los integrantes de la organización sicarial se habrían confundido de víctima, debido a las similitudes físicas con el verdadero objetivo. La versión se conoció después de la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, señalado de participar en los seguimientos, la vigilancia y la coordinación logística del doble homicidio, en el norte de Bogotá.

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