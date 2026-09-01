Caso Gustavo Aponte: Minero que sería verdadero objetivo del crimen, habla de amenazas

Caso de Gustavo Aponte: la confusión mortal detrás del crimen del empresario arrocero Foto: Archivo Particular

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En las investigaciones que se adelantan por el lamentable asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Guttiéreez Garzón, a quienes asesinaron el pasado 11 de febrero, a las afueras de un gimnasio en el barrio La Cabrera, al norte de Bogotá, salió a relucir que los sicarios se equivocaron de víctima y dieron a conocer el nombre de quién sería el verdadero objetivo: el empresario de la minería Olimpo Antonio Oliver Peñaranda.

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Y hoy, que la versión toma fuerza, el propio Oliver Peñarada, a través de un comunicado, dio a conocer su versión, que explicaría por qué lo querían asesinar y quienes podrían estar detrás del plan criminal. El documento describe al ciudadano como un comerciante del sector minero energético, con inversiones en gas, cobre y oro, con más de 12 años de operaciones en estos sectores en Colombia.

Y, el motivo detrás de la operación para matarlo sería el proyecto en el que viene trabajando desde 2018 en el sur de Bolívar, donde se inició “la formalización de muchos mineros ilegales o artesanales, a través del titular minero. “Estas operaciones fueron exitosas y se convirtieron en un ejemplo de reconversión hacia una minería amigable con el medio ambiente y socialmente responsable”, dice el comunicado de Oliver Peñaranda.

Agrega que este proceso cuenta hoy con docenas de nuevas empresas mineras beneficiadas y más de 1.000 personas que hacen minería responsable y legal de la mano del Grupo OPG. Y es producto de esta formalización, que beneficia a las familias, pero afecta a los criminales que por años se lucraron de la minería ilegal, es que surgen las amenazas en su contra, las cuales puso en conocimiento de las autoridades desde 2020.

Estas amenazas las atribuye directamente a grupos al margen de la ley y las guerrillas de las Farc y el Eln, dato con el que espera que las autoridades enfoquen las investigaciones para establecer quién estaría detrás del plan criminal que, por error, terminó costándole la vida al empresario Aponte.

El crimen de Gustavo Aponte

El asesinato de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón ocurrió en la tarde del 11 de febrero, a las afueras de un gimnasio situado en el sector de La Cabrera, en Chapinero. Las cámaras muestran que un hombre vestido con traje esperó la salida y cuando los vio, a las 3:35 p. m., se acercó y les disparó en repetidas ocasiones.

Después corrió hacia el punto donde lo esperaba una motocicleta y escapó. La Policía calificó desde el comienzo el ataque como premeditado. La revisión de más de un centenar de cámaras permitió seguir los desplazamientos previos del sicario, los vehículos utilizados y parte de la ruta de fuga.

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De acuerdo con la última información oficial divulgada, la Fiscalía, los integrantes de la organización sicarial se habrían confundido de víctima, debido a las similitudes físicas con el verdadero objetivo. La versión se conoció después de la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, señalado de participar en los seguimientos, la vigilancia y la coordinación logística del doble homicidio, en el norte de Bogotá.

Llanos Paternina fue detenido en Villavicencio el 26 de agosto, a quien le imputaron el delito de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, cargos que no aceptó. Durante la audiencia y en declaraciones de la representación de las víctimas se conoció que el objetivo sería Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, empresario vinculado al negocio del oro y la minería.

Él aparece relacionado con sociedades como OP Gold Capital y OP Aurum Capital. Algunos reportes periodísticos señalan que había sido objeto de seguimientos y que guardaba similitudes físicas con Aponte. Todavía falta establecer quién ordenó el homicidio, sus motivos y quién entregó la información que condujo a la identificación equivocada.

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Los investigadores encontraron conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado “Los Gladiadores”, que habría sido utilizado para coordinar la vigilancia y los movimientos de la estructura. En los chats aparecen personas identificadas con los alias Zorro, Bam Bam, Carepapa, JJ, Pequeño y Moncayo, además de Llanos Paternina. La Fiscalía deberá individualizar sus funciones y establecer si todos intervinieron directamente en la planeación del atentado.

La investigación indica que al menos seis personas habrían participado en las labores previas, la ubicación del objetivo, el transporte del sicario y la huida. Los integrantes supuestamente compartían información sobre desplazamientos, vestuario y lugares frecuentados por la persona a la que pretendían asesinar.

¿Quién era Gustavo Aponte?

Gustavo Aponte tenía 48 años y dirigía Arroz Sonora, empresa con operaciones en Tolima y Casanare. La compañía pertenece al Grupo Aponte, que adquirió la arrocera en 1993 y amplió su presencia dentro del sector agroindustrial. El empresario también integraba el consejo directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, organización dedicada a programas sociales y educativos para niños y familias de comunidades vulnerables.

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