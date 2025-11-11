Caso Jaime Moreno: Fiscalía destapa nuevos testimonios de testigos

Resume e infórmame rápido

Ricardo Rafael González Castro, de 22 años, no aceptó cargos. En la diligencia de ayer, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado a título de coautor por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Según el ente acusador, González actuó junto con Juan Carlos Suárez, ya capturado, en el ataque ocurrido en la calle 64 con carrera 15, donde la víctima fue golpeada hasta quedar inconsciente.

La defensa de González, encabezada por la abogada que lo acompañó cuando se entregó, nueve días después de los hechos, a la justicia. La defensora pidió a la juez considerar que su cliente no actuó con la intención de matar a Jaime Esteban Moreno, sino en medio de una situación confusa y sin premeditación.

El testigo, amigo de la víctima, relató que tras una primera pelea, Ricardo González y Juan Carlos Suárez regresaron minutos después con dos mujeres. Mientras golpeaban a Jaime Esteban Moreno, una de ellas —vestida con disfraz azul— gritaba que “¡ese era el de la discoteca!” y que eso le pasaba por abusador, incitándolos a continuar la agresión. La otra mujer, vestida de negro, solo observaba.

“Los dos hombres atacaron a Jaime con furia, propinándole golpes y patadas mientras él ya estaba en el suelo, sin posibilidad de defenderse” dijo la fiscal. El testimonio describe también que los agresores estaban “llenos de ira”, que no pararon de golpearlo".

Y es que, relató la fiscal, una vez Suárez golpeó por detrás a la víctima cuando caminaba por la calle 64, por primera vez, se acercaron dos mujeres, una vestida de azul y otra de negro, que gritaban: “Ahí tiene para que siga acosando”. Minutos después, cuando Suárez regresó hacia el grupo de amigos, les dijo: “¿Será que lo persigo? Aliéntenme”, a lo que una de las mujeres respondió: “Tanto que presume de kickboxing, yo le hubiera pegado más duro”.

En ese momento, según el testigo, Suárez salió corriendo tras la víctima mientras el grupo lo animaba, y fue entonces cuando se unió Ricardo González, quien vestía de negro y tenía unas orejas como parte de su disfraz. González se abalanzó sobre Jaime Esteban, lo lanzó al suelo y ambos agresores continuaron golpeándolo.

Otra testigo, confirmó que el grupo gritaba repetidamente que la víctima era un “violador” y un “acosador”, y que una de las mujeres insistía en que debían “pegarle bien”. También se escuchó a Suárez decir: “Denme ánimos, yo sé que puedo acabar con ese man si quiero”, mientras su grupo lo alentaba a continuar la agresión.

La Fiscalía volvió a narrar los hechos, con una novedad: develó lo que dicen haber visto y escuchado los testigos de la agresión contra Jaime Moreno. Entre se encuentran, el amigo del estudiante y otros testigos presenciales que observaron cómo, entre Juan Carlos Suárez, disfrazado del personaje Darth Maul, y Ricardo González, con unas orejas negras, atacaron a Moreno en múltiples ocasiones.

Con el saludo de las partes, defensores de las víctimas, defensora del procesado, Procuraduría, juez, fiscal, da por iniciada la audiencia.

En esta audiencia denominada, “de medida de aseguramiento”, la juez de garantías decidirá si el imputado (Ricardo González) debe seguir el proceso en libertad o en detención preventiva. En esta etapa, la Fiscalía expondrá los motivos por los cuales considera necesaria la medida, como riesgo de fuga, posible obstrucción a la justicia o peligro para la sociedad o las víctimas, mientras que la defensa puede argumentar que no existen razones suficientes para restringir la libertad del procesado.

