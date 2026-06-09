Caso Jaime Moreno: juez frena maniobra de la defensa y fija fallo para agosto

Tras salir del bar, Jaime Esteban Moreno se dirigió al Oxxo y allí fue la primera agresión. Luego, una cuadra más abajo ocurrió la mortal golpiza. Foto: Jonathan Bejarano

Tras semanas de un limbo jurídico, que hizo que la familia de Jaime Esteban Moreno alertara la posible libertad por vencimiento de términos de los acusados por el homicidio del joven de 20 años, el juzgado penal del circuito instaló formalmente este martes el juicio oral, con la lectura de la teoría del caso a manos de la Fiscalía.

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