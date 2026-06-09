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Caso Jaime Moreno: juez frena maniobra de la defensa y fija fallo para agosto

Defensa de las víctimas reveló que Kleidymar Fernández, prófuga por el caso, no ha salido de Colombia. El 18 de junio será declarada persona ausente.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
09 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Tras salir del bar, Jaime Esteban Moreno se dirigió al Oxxo y allí fue la primera agresión. Luego, una cuadra más abajo ocurrió la mortal golpiza.
Tras salir del bar, Jaime Esteban Moreno se dirigió al Oxxo y allí fue la primera agresión. Luego, una cuadra más abajo ocurrió la mortal golpiza.
Foto: Jonathan Bejarano

Tras semanas de un limbo jurídico, que hizo que la familia de Jaime Esteban Moreno alertara la posible libertad por vencimiento de términos de los acusados por el homicidio del joven de 20 años, el juzgado penal del circuito instaló formalmente este martes el juicio oral, con la lectura de la teoría del caso a manos de la Fiscalía.

En contexto: Comienza juicio por el crimen de Jaime Moreno: familia pide...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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Helga66(40077)Hace 2 horas
Bien por el juez. Parece serio. Pone agenda y la hace respetar. Nada de dilación, con cambio de abogado e inventos y mañas procesales. Que brille la justicia
Carmina Burana(35654)Hace 12 horas
Lo destriparon al estilo DLespriella.
  • Helga66(40077)Hace 2 horas
    Hacer comentarios de burla ofende a dignidad de las víctimas. Este caso nada tiene que ver con las afirmaciones políticas y electorales en curso. Respeto por el dolor de los familiares del joven asesinado
JOSE ricardo Salomon marquez(4784)Hace 13 horas
40 años son pocos Ante la maldad de esos señores
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