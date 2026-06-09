Comienza juicio por el crimen de Jaime Moreno: familia pide condena de 40 años

Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, de 20 años, fue asesinado la madrugada del 31 de octubre de 2025 tras recibir una brutal golpiza. Juan Carlos Suárez, de 27 años, es el único capturado hasta el momento por el caso. Otro sujeto que permanece prófugo y dos mujeres que fueron dejadas en libertad, son los otros implicados en el caso. Foto: El Espectador

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Después de semanas de preocupación por un posible vencimiento de términos, este martes 9 de junio se instalará en Paloquemao el juicio oral contra los principales señalados del homicidio de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras una brutal golpiza luego de una fiesta de Halloween en Bogotá el pasado 31 de octubre.

La audiencia marca un punto de inflexión en uno de los casos judiciales que más conmoción ha generado en la capital durante el último año. Además, aleja el riesgo de que los procesados recuperaran su libertad por retrasos en el trámite judicial, una posibilidad que había sido denunciada por la familia de la víctima y su representación jurídica.

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¿Riesgo de vencimiento de términos?

La instalación del juicio llega después de varias reprogramaciones y dificultades administrativas que pusieron en alerta a la familia de Jaime Moreno. El proceso había sufrido retrasos luego de ser trasladado a un juzgado de descongestión, situación que llevó a aplazar audiencias clave y acercó el expediente a los límites legales para iniciar el juicio.

Según explicó el abogado de las víctimas, Camilo Rincón, la culminación de la audiencia preparatoria permitió evitar que los acusados pudieran solicitar la libertad por vencimiento de términos.

“Agradecer a la judicatura, al señor juez, que en un tiempo récord evacuó y dio por terminada la audiencia preparatoria”, afirmó el jurista en declaraciones a medios de comunicación.

Los implicados

El proceso judicial continúa contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados por la Fiscalía como presuntos responsables del homicidio ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

De acuerdo con la investigación, Jaime Moreno fue atacado cuando intentaba retirarse de una confrontación tras salir de una fiesta de Halloween en Chapinero. La acusación sostiene que la víctima fue perseguida y golpeada de manera reiterada en vía pública, sufriendo lesiones mortales.

La Fiscalía cuenta con videos de cámaras de seguridad y al menos 19 testimonios que hacen parte del material probatorio que será presentado durante el juicio.

¿Qué pasará con la mujer que permanece prófuga?

Uno de los capítulos pendientes del caso es la situación de Paola Fernández, señalada dentro de la investigación y quien actualmente es buscada mediante circular roja de Interpol.

Según el abogado de las víctimas, si no comparece ante la justicia, será declarada persona ausente el próximo 18 de junio, lo que permitiría que el proceso penal continúe sin su presencia. “Que se entregue porque la justicia la va a encontrar”, aseguró Rincón al referirse a la mujer prófuga.

La familia espera una condena superior a 40 años

Con el inicio del juicio oral, la expectativa de la representación de las víctimas es que el caso avance con rapidez hacia una sentencia.

El abogado Camilo Rincón aseguró que las pruebas recopiladas por la Fiscalía son sólidas y manifestó que espera una condena ejemplar contra los responsables. “Esperamos una condena ejemplarizante que superará los 40 años de prisión”, afirmó el jurista a la opinión pública.

Violencia en Bogotá

Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Bogotá cerró 2025 con más de 1.100 homicidios y las riñas continúan siendo uno de los principales detonantes de violencia letal en la capital. Las autoridades han advertido que una parte significativa de estos casos está relacionada con conflictos espontáneos, consumo de alcohol y actos de intolerancia, especialmente durante jornadas nocturnas y fines de semana.

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