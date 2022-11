Jhonier Leal: estas son las pruebas que usará su defensa para enfrentar el juicio

Jhonier Leal se encuentra recluido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá. Foto: Captura de pantalla audiencia 25 de Noviembre

Luego de cuatro aplazamientos inició la audiencia preparatoria en el caso Jhonier Leal, quien está imputado por los delitos de homicidio agravado y manipulación y ocultamiento de material probatorio, por el doble crimen de su hermano, Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández, ocurrido el pasado 22 de noviembre en La Calera, Cundinamarca.

Durante esta etapa procesal, la defensa de Leal descubrió las pruebas que usará en juicio, fue por este motivo que la abogada Ana Julieth Velázquez, empezó enumerando los testimonios que presentará para sostener que su prohijado es inocente. Se trata de por lo menos 85 pruebas testimoniales, entre las que se encuentran relatos de peritos internacionales y forenses.

Además, la litigante señaló que en cuanto a pruebas documentales, presentará al rededor de 16 informes, en los cuales se soportará su defensa y demostrarían, reitera la abogada, la inocencia del hoy procesado.

Frente a la intervención de la defensa de Leal, la Fiscalía tuvo una objeción relacionada con la falta de claridad de los informes que presentarán, pues argumentó que la forma en la que los anunció Velázquez, no serían puntuales y no detallarían qué tipo de peritaje querría demostrar. Sobre esto, la jueza señaló que de eso se encargarán durante el juicio y será en esa etapa procesal en donde la abogada deberá cumplir con la carga argumental para que esa prueba sea estimada o no.

Sobre las pruebas que presentará la Fiscalía, el delegado Mario Burgos anunció que expondrá al rededor de 200 elementos, entre informes de peritos, testimonios, documentos y hasta objetos recuperados de la escena del crimen, que garantizarían que Leal es el único responsable de la muerte de su hermano y su mamá.

En la misma audiencia, la representante de la Procuraduría señaló que el pasado 22 de noviembre este organismo adelantó una visita a la celda de la cárcel La Picota, en donde está recluido Jhonier Leal, por lo que tiene un informe que dará a conocer terminada esta diligencia.

