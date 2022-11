Mujer denuncia que fue abusada en una camioneta en el norte de Bogotá

La mujer afectada insistió en que no había consumido licor y hasta el momento en el que el hombre la abordó estaba completamente consciente. Foto: El Espectador

A escasas horas de iniciar el Día Internacional de la no violencia contra la mujer se conoció una nueva denuncia de abuso sexual vía redes sociales. Se trata del caso de Natalia, una joven quien indicó que fue víctima de un hombre quien se movilizaba en una camioneta blanca con vidrios polarizados con destino al norte de la capital.

Los hechos ocurrieron entre la noche del domingo 20 de noviembre y la madrugada del lunes 21 de noviembre, cuando ella salió de un concierto que se desarrolló en el Estadio Campín. Debido a que no encontraba transporte, cuenta la mujer, se vio en la obligación de caminar sobre la carrera 30 hacia el barrio Modelo Norte.

Lea: Mujeres salen a las calles este 25 de noviembre, conozca los puntos y horarios

Debido a que no estaba lejos de su casa, Natalia decidió irse a pie, pero por el camino, a la altura de la estación de Transmilenio Simón Bolívar, un hombre en una camioneta le pitó y se le acercó. “El señor baja la ventana y me saluda. Me dice que si me puede hacer una pregunta y pues yo volteé a mirar, pensé que me iba a pedir una dirección. Yo conozco Modelo Norte muy bien porque vivo allí”, relató la mujer vía Twitter.

Hola,buenas tardes hoy 24 de Noviembre vengo hacer una denuncia pública ya que fui víctima de Violencia Sexual el día Domingo 20 de Noviembre en las horas de la madrugada en él momento en que me dirigía a mi casa.



Los hechos los voy a publicar un video y les agradezco si dan RT — 𝓝𝓪𝓽 (@natu_1nat) November 24, 2022

Al acercarse a la venta, agrega Natalia, sintió que el hombre le cogió las manos y desde entonces empezó a sentir que “veía borroso y se sentía débil”. “Él abrió la camioneta y no sé cómo, me metió en el vehículo y se escabulló por las cuadras del barrio, me comienza a besar, me toca el cuello, la oreja, intenta bajar y aunque yo lo intentaba no tenía la fuerza para pararlo”, siguió contando la mujer afectada.

Le puede interesar: Protestas en Suba por muerte de hombre al que la Policía señala de ser delincuente

Según Natalia, las agresiones siguieron por varios minutos, incluso el hombre le llegó a decir que la iba a llevar a la casa a pesar de que ella le pedía insistentemente que la dejara salir. “En una cuadra él paró y como vi que la puerta no tenía seguro intenté escapar, pero él agarró mi bolso, lo rompió y me dijo que tenía una propuesta y que yo tenía que aceptar”.

El hombre, usando la fuerza, habría vuelto a cerrar las puertas y fue entonces cuando la situación empeoró. “Me obligó a que lo masturbara. Se bajó los pantalones, sacó su miembro y me obligaba a tocarlo a la fuerza. Él me decía que lo mirara, pero yo no quería”. “Cuando él me estaba manoseando me decía cosas como qué rica estas, qué rico sabe y yo no paraba de llorar. No quería estar en esa situación. Luego soltó los seguros del carro y me dijo: lárguese”, relató Natalia.

Otras noticias: Desarticulan cuatro bandas delictivas en Soacha y Sibaté

La víctima del hecho aseguró que apenas logró bajarse del vehículo, corrió por varias cuadras intentando que el hombre no la persiguiera para poder llegar a su vivienda. Ante la situación, la Secretaría de La Mujer la contactó y se apersonó del caso, para acompañar a la mujer en todo el proceso y asimismo instaurar una denuncia formal.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.