Caso Juan Felipe Rincón: defensa planteó una posible segunda arma en el homicidio

El joven de 21 años fue asesinado la mañana del domingo 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, en medio de una riña. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva audiencia judicial se desarrolló este miércoles 9 de julio, en el caso por el homicidio del hijo del general (r) William Rincón, Juan Felipe Rincón de 21 años.

La defensa de la víctima busca que el caso no precluya contra el único imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, Andrés Camilo Sotelo. Según la Fiscalía, no hay pruebas suficientes que vinculen a Sotelo con el homicidio.

Para evitar esta decisión, los abogados Iván Cancino y Juan Felipe Criollo, señalaron que en la escena del crimen apareció una bala diferente a las cinco encontradas de marca Luger, las cuales correspondían al arma oficial del escolta, el patrullero Sergio Felipe Rico Rueda.

Lea más: ¿Y quién recogerá la basura? Los caminos para garantizar el servicio de aseo

Ese sexto casquillo, dicen, no pertenecería al arma de dotación, lo que llevaría a inferir que en el hecho aparentemente hubo una segunda arma. “Dicho proyectil puede tratarse de un arma, no solamente 9 milímetros, sino de un calibre punto 32 o calibre punto 38 o de calibre 765 y no exclusivamente a una 9 milímetros porque la medida principal que debía ser tomada para determinar el calibre del proyectil es el diámetro”, dijo el abogado Criollo durante la audiencia conocida por Noticias Caracol.

Práctica de pruebas

Dentro de las pruebas que tiene la Fiscalía para solicitar la preclusión del proceso penal contra Andrés Camilo Sotelo, está un informe de absorción atómica practicado por peritos del CTI, donde no hallaron residuos de pólvora en sus manos, lo que apunta a que no accionó ningún arma que hiriera mortalmente a Rincón. Este resultado sí arrojó positivo al escolta Sergio Felipe Rico Rueda.

Sin embargo, según la defensa, un investigador privado evidenció que ningún agente del CTI de la Fiscalía acompañó a Sotelo al centro asistencial donde se recuperaba, lo que podría haber creado una ventana de tiempo para al parecer lavarse las manos y borrar los rastros de pólvora.

“Frente a la prueba de residuos de disparo que se le hizo al señor Sotelo, debido a que el imputado ingresó en su momento al Hospital Tunal. La toma de residuos no se hizo inmediatamente, según lo que la investigación acredita, sino que, aparentemente, se realizó a las 4:33. Esta representación de víctima sabe que la toma fue posterior al 26 de noviembre; es decir, dos días después de los hechos. Lo supimos porque, el 25 de noviembre, la aparente pareja sentimental del señor Sotelo, la señorita Tatiana Vega, rindió una entrevista ante la Fiscalía General de la Nación, en donde le preguntaron por este tema”, dijo el togado Juan Felipe Criollo.

El caso

Cerca del mediodía del domingo 24 de noviembre de 2024, Juan Felipe Rincón fue asesinado en un confuso hecho ocurrido en la calle 32 sur con carrera 23, en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sur de la capital del país. De acuerdo con las primeras versiones que manejan las autoridades, el joven de 21 años se encontraba en las calles del sector en compañía de otra joven, al parecer menor de edad, y un integrante de su grupo de escoltas.

Todo transcurría en el marco de la normalidad hasta que otras personas, (según el testimonio de la testigo, familiares de las menores de edad) abordaron a la pareja. En este punto, todavía no es claro las causas que motivaron la confrontación del hijo del alto mando policial con estos sujetos. La hipótesis principal apunta a una riña entre el occiso y los otros involucrados como el desencadenante del asesinato. Sin embargo, las autoridades también trabajan con la hipótesis de un posible intento de robo que, con el paso de las horas, pierde fuerza.

Uno de los heridos es un integrante de la escolta del joven fallecido quien, en medio del ataque, reaccionó con su arma de dotación para cuidar a su protegido y en ese intercambio de disparos resultó lesionado.

Las conversaciones que habría sostenido Rincón con dos menores de edad

Entre los detalles que han ido surgiendo, una versión aseguraría que, al parecer, el joven fallecido habría sostenido conversaciones de carácter sexual con dos menores de edad a través de redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones de una testigo, la discusión que terminó con Juan Felipe Rincón muerto, se desató porque, presuntamente, él habría sostenido conversaciones con dos niñas menores de edad, de 8 y 15 años, a través de la red social Instagram.

Le puede interesar: Video sacude proceso por muerte de Juan Felipe Rincón y abre más preguntas

Familiares de las menores, señalan que se dieron cuenta de la situación, razón por la cual, citaron al joven en el barrio Quiroga para confrontarlo y supuestamente “entregarlo a las autoridades”, dijo la testigo. No obstante, quedan las dudas de por qué las familias de las menores no acudieron a las autoridades antes de dicho encuentro.

Según el relato de la mujer: “Yo quiero que todo salga a la luz y todo se sepa cómo pasó realmente. Lo que pasa es que el hijo del general al parecer estaba hablando con dos menores de edad, una de 15 y una de 8 años. La familia de la menor de 8 años se dio cuenta de las conversaciones y lo que decidimos hacer fue citarlo al punto del Quiroga para confrontarlo sobre los hechos y obviamente entregarlo a las autoridades”, agregó.

Ante esto, el padre sostuvo que, “no hay prueba de que él estuviese hablando con una menor de 10 años. El usuario al cual aparece ese celular cargado está Katherine Sotelo, una señora de 33 años que, incluso, el día que enviaron a una joven de 15 años a la casa de mi hijo, estaba cumpliendo años, el 23 de noviembre. Entonces, no es una joven de 10 años, sino que ella, maquillando toda la información, dentro de lo que había planeado, era tener a una joven de 10 años, que se trata la hija”.

Si bien ya se han disertado y analizado las pruebas técnicas, las armas y hechos ocurridos en el parque en donde murió Juan Felipe Rincón, todavía queda por esclarecer los antecedentes del encuentro y lo que llevó al joven a esa trágica mañana.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.