Caso Laura Camila Blanco: aplazan audiencia contra expareja y familia exige justicia

Laura Camila Blanco era una comunicadora social y periodista que murió al caer del apartamento en el que había comenzado una nueva vida. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La familia de la fallecida periodista Laura Camila Blanco,vive momentos de frustración y dolor renovado tras el reciente aplazamiento de la audiencia de acusación contra su expareja, señalado como principal sospechoso de haberla agredido antes de que cayera desde un noveno piso en un edificio del barrio Barrios Unidos, en Bogotá.

El proceso, que se venía tramitando desde el 27 de julio de 2025, cuando falleció la comunicadora de 26 años, enfrenta ahora nuevos obstáculos judiciales que mantienen en incertidumbre el avance de la investigación.

El aplazamiento ocurrió durante la última audiencia, llevada a cabo el martes, cuando la diligencia en la que se iba a formular la acusación formal contra Óscar Santiago Gómez Leal, exnovio de Laura Camila, fue suspendida tras una solicitud de nulidad del proceso por parte de la defensa. Esta movida generó indignación y profundo malestar en los familiares de la víctima, que esperaban que el caso avanzara hacia una posible condena.

Continúe leyendo: Promueven moción de censura contra secretaria de movilidad: qué implica y qué puede pasar.

¿Qué dicen los familiares?

En declaraciones recientes a medios de comunicación, Cecilia Osorio, madre de Blanco, expresó que su familia sigue buscando respuestas claras y justicia por lo ocurrido. “Nosotros esperamos que se le dé sentencia a esta persona; concretamente es lo que nosotros queremos, que esa persona pague, que pague por el daño que le hizo a mi hija, por haber apagado su vida y por el daño que nos ha hecho a nosotros como familia”, manifestó.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Aunque la audiencia de acusación fue aplazada por la petición de nulidad de la defensa, las autoridades judiciales deberán reprogramar esta diligencia y revisar los argumentos presentados para determinar si el proceso continúa o si se corrige alguna irregularidad procedural.

Durante este tiempo, la Fiscalía sigue con la investigación, y la familia insiste en que se respete la evidencia que, según informes de Medicina Legal, indicaría que el cuerpo de Laura presentaba signos de violencia previos a la caída, lo que refuerza la hipótesis de que no se trató de un accidente.

Las pruebas de la Fiscalía

Gran parte del hilo argumentativo de la Fiscalía está basado en el presunto historial de violencias de las que era víctima Laura Camila Blanco durante los dos años en los que se relacionó con Gómez.

“Estos incidentes, que se remontan hasta dos años atrás, incluyen un episodio donde Gómez Leal agredió a Laura en el baño de una fiesta, llamándola “prostituta” por su forma de vestir, un patrón de violencia que marcó la relación hasta el día de su muerte”, ha mencionado la Fiscalía durante las audiencias previas.

Sobre la caída de la joven, según el ente investigador, los hallazgos de Medicina Legal revelaron lesiones “antemortem”, o anteriores a la muerte, que dieron cuenta de signos de violencia y forcejeo. En sí, la caída, principal causa de muerte, para la Fiscalía, habría sido solo una puesta en escena por parte de Gómez Leal para ocultar las lesiones que posteriormente se hallaron en el cuerpo de la joven, todo esto, con el objetivo de que pareciera un suicidio.

Otra huella en el cuerpo de Laura descrita en el reporte de Medicina Legal son marcas en su cuello y en su cerebro, que dan indicios de que le impidieron el flujo de aire a su cabeza, reforzando la idea de que fue estrangulada por la única persona que estaba con ella en el cuarto donde ocurrieron los hechos, señaló el fiscal.

Le puede interesar: Cuerpos que buscan justicia: el giro en el caso de Laura Blanco y lo que viene.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.