Caso Mauricio Leal: defensa de Jhonier Leal solicita examen psiquiátrico

Por medio de un comunicado, el abogado de Jhonier Leal, Daniel Peña, solicitó un examen psiquiátrico para su cliente, con el fin de que se determine si el confeso asesino estaba consciente de las acciones que habría cometido el pasado 21 de noviembre, momento en el que, según la Fiscalía, asesinó a su hermano, Mauricio Leal y a su mamá, Marleny Hernández.

Según el abogado defensor, esta solicitud ayudaría a establecer si Leal estaba es sus cinco sentidos, pues de no ser así, podría ser declarado inimputable, por lo tanto, no sería privado de la libertad. Según Daniel Peña, la solicitud del examen se realizó este martes, pero los resultados hasta ahora no se han podido conocer. “Esperamos que se pueda determinar la inimputabilidad penal o la imputabilidad, y saber si hizo el comportamiento en sus cabales o si no comprendía la ilicitud de su comportamiento”, dijo el abogado.

Jhonier, durante las audiencias preliminares aceptó los cargos que le fueron imputados por el ente investigador, por lo que se procedió a ejecutar un preacuerdo el cual no ha sido avalado por un juez, pero establece que podría ser condenado a 27.6 años de cárcel y a pagar unos 200 salarios mínimos legales vigentes.

Este preacuerdo, asegura Peña, no se vería afectado por los exámenes solicitados, incluso aseguró que no se trata de una retractación o “cambio de estrategia”. Además, agregó que sin importar cuál sea el resultado no pretenderán modificar el preacuerdo.

Frente a estas recientes declaraciones, Elmer Montaña, abogado defensor de las declaras víctimas del caso (las hermanas de Marleny Hernández), señaló que lo que está haciendo Jhonier es “pescar en río revuelto, lanzando un anzuelo para ver si algún psiquiatra lo declara loco y de esta manera echarse para atrás en el preacuerdo, irse a juicio y que, en lugar de una pena, le impongan una medida de seguridad en un anexo psiquiátrico y además poder tener la posibilidad de quedar con la herencia”.

“Sería el primer caso de un loco que tenía la suficiente lucidez como para actuar de esa manera. Yo creo que en realidad lo que estaba en ese momento era loco de codicia”, agregó Montaña.

