¿En manos de quién quedaría la herencia de Mauricio Leal?

El crimen de Mauricio Leal, y su madre, no solo dejó un entramado de intereses económicos el cual la Fiscalía trabaja en resolver, sino también despertó el interés de buena parte del país al tratarse de uno de los más famosos estilistas de la farándula colombiana, quien acumuló una importante fortuna cercana a los $6 mil millones.

Ese llamativo monto de dinero, presuntamente, habría sido el motivo por el que Jhonier Leal, confeso homicida, habría ejecutado el doble crimen, manipulado la escena para hacerla parecer un suicidio y mentido ante los medios de comunicación sobre sus acciones ocurridas el pasado 21 de noviembre al interior de la vivienda en La Calera (Cundinamarca).

A pesar de haber sido detenido, procesado y hoy estar bajo protección de las autoridades en el bunker de la Fiscalía, el dinero por el que supuestamente cometió el crimen podría llegar a sus manos aún tras confesar el ilícito, así lo establece Juan Manuel Sáenz. El abogado litigante, quien a pesar de no estar relacionado con el caso Mauricio Leal, se ha dado a la tarea de investigarlo y plantear una hipótesis que ante la ley resultaría válida. “Podría ser condenado o quedar en libertad, pero con la herencia”, asegura Sáenz.

Según explica el abogado, la ley colombiana ordena que las sucesiones pueden ser testadas (por medio de testamento firmado previo al fallecimiento) o intestadas (cuando quienes fallecen no dejan documentos, pero esta se somete a un procedimiento de identificación de orden sucesoral). Partiendo de ello, aclara que se debe establecer dicha línea sucesoral tras la muerte, la cual, según la ley civil, dice que está conformada por los descendientes (hijos), luego asciende a los padres, sin padres vivos la línea sucesoral va a los hermanos, a falta de hermanos iría los hijos de los hermanos y sin estos últimos llegaría al Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF).

“Jhonier, según dice la Fiscalía, mató al hermano y si quedaba viva a la mamá ella heredaba, entonces muerta la mamá queda él (Jhonier) como heredero. En Colombia, para que una persona no pueda heredar, tiene que ser indigna, pero para darse esa indignidad, tiene que haber una declaración judicial”, agrega Sáenz.

De acuerdo la ley, la declaración judicial establece que debe haber un legítimo interés de la persona que demande. “Por ejemplo, si las hermanas de la mamá no están legitimadas en la causa, no tienen interés directo en el proceso y no sería válido el recurso”, señala el abogado.

Lo anterior quiere decir que sin más hermanos que “peleen” la herencia, Jhonier podría heredar los cerca de $6 mil millones de pesos. “No es posible que nadie más pelee o tenga esa legitimación en la causa, si no es familiar. De haber más hermanos, como se ha dicho, así sean matrimoniales o extramatrimoniales, estos podrían solicitar la indignación y pedir la herencia”, asegura Juan Manuel.

Con relación a los hermanos de Mauricio Leal Hernández, hasta ahora se ha hablado de Carlos Andrés García Hernández, quien fue detenido y está condenado en Cali por el delito de abuso sexual contra menor de 14 años. Carlos, aparentemente sí tendría intención de solicitar parte de la herencia (y podría conseguirla), pero legalmente hasta ahora no se ha confirmado. Recientemente, se conoció que existen dos personas más, hermanos de Mauricio, quienes en su momento señalaron que no estaban interesados en solicitar la herencia del estilista y se encuentran aislados del caso.

Una de las dudas más escuchadas es que ¿si Jhonier, a pesar de estar en la cárcel, podría tener una herencia de la persona que asesinó? Frente a esto, el abogado señala que sí se podría, porque una condena limita derechos políticos como ser elegidos en cargos populares, pero nunca pierden los derechos civiles.

Incluso, Sáenz asegura que la solicitud de la herencia se podría hacer en este mismo momento, y que la investigación por “lavado de activos” no podría evitar que le llegue el dinero, “porque primero la Fiscalía tendría que probar que existió tal delito”.

“Tiene que culminar el proceso y el juez dirá si se declara o no la extinción de dominio y por cuáles delitos, pero hasta ese momento no ha pasado nada más de una medida cautelar, entonces él (Jhonier) podría, legalmente, solicitar la herencia. Incluso, donde quisiera podría adelantar el proceso de la sucesión y luego terminar declarándose víctima en la investigación de lavado de activos”, concluye Juan Manuel.

Esta es apenas una hipótesis sobre las decisiones judiciales que podrían venir en el caso Leal, por ahora, lo más reciente es un preacuerdo que dio a conocer la Fiscalía, en el que señala que Jhonier podría pagar una condena de 27.6 años, además de una multa de 200 salarios mínimos legales vigentes y un pedimento de perdón.

