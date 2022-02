Caso Mauricio Leal: víctimas conocerán hoy el preacuerdo entre Fiscalía y Jhonier

La captura de Jhonier Leal se registró el pasado 14 de enero en un predio del norte de la capital. / Fiscalía - CTI

En la mañana de este miércoles la Fiscalía General de la Nación socializará con las declaradas víctimas del caso Mauricio Leal, en Cali, el preacuerdo en el que avanzaron tras la confesión del crimen del estilista y su mamá, Marleny Hernández, en su vivienda en La Calera (Cundinamarca).

En diálogo con el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, El Espectador conoció graves denuncias sobre las actuaciones de Jhonier Lea quien, a pesar de estar privado de la libertad en el bunker de la fiscalía, habría llamado a sus familiares en la capital del Valle, con el fin de asegurarles que “él es inocente y se los iba a demostrar”.

“Las señoras hermanas de Marleny Hernández, me informaron que la semana pasada Jhonier las llamó en varias ocasiones desde el bunker de la Fiscalía, desde donde se encuentra recluido para manifestarles, en primer lugar, que él era inocente y que les iba a demostrar eso más adelante, pero que por ahora requería como un favor especial que me revocaran el poder que ellas me habían otorgado como víctimas, como quiera que me había convertido en un obstáculo en la negociación que estaba llevando a cabo con la Fiscalía, debido a mi insistencia en el que imputaran el delito de tortura. Eso lo denuncié públicamente, pero la Fiscalía negó el hecho en cuanto a que hubiera ese tipo de presiones. Sin embargo, la Fiscalía reconoció que le había permitido a Jhonier llamar a sus familiares y que esas llamadas estaban monitoreadas”, dijo a este medio Elmer Montaña.

Aparentemente, la persona que estaba monitoreando las llamadas habría conocido la supuesta presión por parte del confeso homicida hacia sus familiares, pero esto hasta ahora no ha sido confirmado por las autoridades.

“Las víctimas han solicitado, por medio de su representante, que Jhonier sea imputado por el delito de tortura. Delito, que, entre otras cosas, fue narrado por la Fiscalía, cuando dijo que a Mauricio Leal le habían ocasionado varias heridas de cuchillo en el abdomen y pecho para obligarlo a firmar un documento en el cual dejaba como heredero a Jhonier Leal y a sus sobrinos. Eso es ni más ni menos una tortura, además de la circunstancia del sufrimiento psicológico que le debe haber ocasionado a Mauricio el hecho de que estaba firmando su sentencia. Por eso es muy extraño que la Fiscalía diga que no hay tortura después de que hizo esa narración”, agregó el abogado de víctimas.

La socialización del acuerdo será en Cali, en donde se conocerán los términos del preacuerdo el cual, dice Elmer Montaña, “no le daremos conformidad si no incluye el delito de tortura”. “Por supuesto que el mismo se podrá firmar y lo llevarán ante el juez penal del circuito para su aprobación. Pero en esa instancia daremos a conocer los argumentos para no aceptar ese preacuerdo en esos términos”, concluyó Montaña.

