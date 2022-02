Inicia último intento de caracterización de las comunidades indígenas en Bogotá

Campamento Indigena en el Parque Nacional de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

El Distrito anunció que este 2 de febrero se dará inicio al último esfuerzo por realizar una caracterización de las comunidades indígenas que se encuentran ubicados en el Parque Nacional (hoy) y en el Parque la Florida (mañana), con el objetivo de que estas puedan retornar a sus territorios.

El jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, indicó que la idea es que puedan regresar a sus territorios en Chocó y Risaralda, que no se tiene pensado la reubicación de estas comunidades dentro de la ciudad y que si las comunidades indígenas no permiten hacer la caracterización, solicitará a un juez autorización para desalojarlos.

“Mañana se realizará una caracterización, será el último intento que realizará el Distrito. Quiero ser enfático en esto: se han realizado cuatro intentos por orden judicial y la necesidad de reporte para la Unidad de Víctimas, con el único propósito de retorno a sus territorios, no está contemplada una reubicación en Bogotá a lugares distintos a los que ya estaban establecidos”, aclaró Gómez.

¡Bogotá trabaja para que los Emberá retornen de manera digna a sus territorios!



Esta semana haremos una caracterización en la UPI de la Florida y en el Parque Nacional, para recolectar toda la información necesaria para facilitar el proceso de retorno.@LuisErnestoGL pic.twitter.com/m7Q8PgEW1A — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 1, 2022

Además, el Distrito por medio de algunas de sus entidades y con el apoyo de la Alta Consejería para la Paz, socializarán el plan de manejo y caracterización de las comunidades indígenas.

“Es necesario trabajar entre todas y todos para velar por los derechos de estas comunidades y para que el retorno sea seguro y duradero. No existe la paz si las poblaciones no están en sus territorios y no existe el territorio sin garantías de no repetición”, agregó el Alto Consejero de Paz, Vladimir Rodríguez.

Por último, se conoció que el próximo lunes 7 de febrero se llevará a cabo una reunión donde estará presente el Ministerio de Interior, los entes territoriales que recibirán a esta población (Risaralda y Chocó), las autoridades tradicionales de los cabildos y resguardos, además de la Unidad para las Víctimas con el objetivo de establecer el cronograma y el plan de retorno de estas comunidades.

