Así habrían ocurrido las torturas y detenciones ilegales en portales de Transmilenio

Con disturbios y enfrentamientos contra el Esmad, terminó la movilización que iba desde la glorieta del Tintal hasta el Portal Américas, ahora denominado Portal de la Resistencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El relato de un ex contratista de la Alcaldía Local de Kennedy fue clave para confirmar las denuncias realizadas por la ciudadanía durante los últimos días de abril de 2021, cuando iniciaron las jornadas del Paro Nacional, que habrían dado continuidad a un estallido social que se venía gestado en el país desde noviembre de 2019, y el que se fortaleció con las protestas del 9, 10 y 11 septiembre de 2020, tras la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez.

En su momento, por redes sociales, se dijo que manifestantes habían sido retenidos en portales de Transmilenio, más específicamente en Américas y Suba, pero estas versiones, en principio, fueron negadas por las autoridades. A pesar de las declaraciones de la Fuerza Pública, los concejales Diego Cancino y Susana Muhamad, se dieron a la tarea de tratar de establecer la veracidad de los testimonios conocidos, y se encontraron con detalles que posteriormente fueron confirmados por entidades de control.

Con los primeros hallazgos, los concejales procedieron a realizar llamados de atención, soportados por el relato de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, además de videos que registraron las agresiones policiales, pero en su momento el gerente de Transmilenio les solicitó a ambos funcionarios retractarse. A pesar de la solicitud de la empresa transportadora, la investigación para esclarecer el uso que les dieron a esos dos portales durante el paro, siguió su curso y fue así como empezó a dar resultados.

El más reciente pronunciamiento fue el de la Personería, quien señaló a principio de este año, que efectivamente los portales de Transmilenio de Kennedy y Suba fueron usados para detener a manifestantes. La Personería indicó que el caso ocurrió el pasado 19 de mayo a las 8:13 p.m., cuando cuatro personas, todos ellos mayores de edad, fueron detenidos cerca de media hora, “dentro de la estación de Transmilenio, cerca de la caseta de vigilancia ubicada en el costado noroccidental Sobre la avenida ciudad de Cali”.

Esta detención confirmada, abrió paso a una robusta investigación que hoy da resultados y es respaldada por el ex contratista y psicólogo de profesión, Cristian Cabrera, quien realizó acompañamiento y verificación en terreno en materia de derechos humanos durante el Paro Nacional de 2021. Cabrera señaló que el uso de las estaciones de Transmilenio, puntualmente el Portal Américas, habría iniciado desde el pasado 29 de abril, apenas 24 horas después del inicio del más reciente Paro Nacional. Además, la actividad ilegal de la Fuerza Pública se habría extendido, en ese punto, entre el 3 y 4 de mayo.

“Todo esto habría ocurrido con conocimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), en el cual participan distintas entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá al instalarse allí el Puesto de Mando Unificado (PMU)”, se lee en el informe que será presentado hoy por los concejales de los partidos Alianza Verde y Colombia Humana UP, respectivamente.

Ese testimonio entregado por Cabrera, dicen los funcionarios, probaría que la administración distrital, por medio de los canales oficiales, sí se había enterado de la práctica de retención ilegal y tortura en el Portal Américas “por parte de miembros de la Policía Nacional desde el 29 de abril del 2021, y a pesar de esto, no hicieron nada para evitar que estos hechos volviesen a presentarse. Por el contrario, buscaron acallar las denuncias de los concejales Diego Cancino y Susana Muhamad, a través del derecho de petición que interpuso el gerente de Transmilenio para que se retractaran de las denuncias sobre hechos parecidos ocurridos el 3 de mayo y el 11 de mayo (2021)”, señala el documento.

Además del testimonio del ex contratista, que habría evidenciado el actuar de los uniformados, existen pruebas que aportan a la confirmación del abuso de autoridad. Se trata, entre otros, de una transmisión en vivo por la red social Facebook, que fue publicado el 3 de mayo de 2021, en la que se evidencia que un joven identificado como Diego Luna, estaba grabando lo ocurrido en inmediaciones del Portal Américas, cuando fue detenido por miembros de la Policía y llevado hasta el portal del sistema de transporte, y luego de varios minutos salió con la cabeza rota y “ensangrentada”.

En el registro gráfico se puede ver que en el portal hay varios policías y otras personas que llevaban allí varios minutos privadas de la libertad. Además de las detenciones ilegales, en el video quedó registrado el cuestionamiento por parte del joven, con relación al uso de gases lacrimógenos en estas instalaciones.

Según se ve en el video, Luna le pregunta a la Policía por qué huele a gas (lacrimógeno) en la zona que lo ingresan (Portal Américas). Mientras logra grabar parte del espacio en donde él se encuentra, se escucha llanto y gritos de mujeres. Segundos después él enfoca el letrero de los baños y la puerta de vidrio del área restringida que muestra a dónde lo ingresaron. Posteriormente, ya herido cuenta en detalle lo que pasó dentro del Portal Américas, afirmando que cuando entraron había varias personas - por lo menos 11- gritando “ayuda”.

“Me empezaron a pegar puños hasta que me botaron al piso. Me arrastraron por el pasillo mientras me golpeaban. La gente la están ahogando allá en una de las habitaciones con gas, están separando a los hombres de las mujeres, los muchachos les pegan hasta que les dicen: “se van a quedar callados o qué”, y les siguen pegando. Antes de entrar había muchas personas que estaban del Transmilenio, los conductores, y estaban mirando cómo metían a los muchachos y ellos mismos evidenciaban que había gas lacrimógeno ahí”, dice Diego Luna en el video publicado.

DENUNCIA PÚBLICA a el señor Diego Luna Rojas mientras estaba haciendo un en vivo documentando las protestas que se estaban presentando hoy en el portal de las Américas. Evidencia como el esmad y la policia están encerrando a los manifestantes dentro del portal de las Américas a hombres y mujeres y los están torturando dentro del portal Américas. Les pegan y los encierran en un cuarto les tiran gases dentro del cuarto. Dejo una recopilación del en vivo de Diego donde se evidencia lo que sucedió cuando lo capturaron y como salió del portal de las Américas luego de que le pegaron y le obligaron a terminar el en vivo y le obligaron a formatear el celular. Compartan en portal de las Américas están encerrando y torturando a las personas que se están manifestando #comisioninteramericanadederechoshumanos #EuropeanCourtofHumanRights #amnistiainternacional #civilrightsdefenders #HumanRightsDefenders #humanrightswhithoutfrontiers #physiciansforhumanrights #globalrights #humanrights #SOS #Colombia #soscolombia #ColombiaAlertaRoja #ParoNacional #UribeDioLaOrden #duqueparelamasacre #DuqueRenuncie #NosEstánMatando #SOSCOLOMBIADDHH Posted by Miguel Angel Velasquez on Monday, May 3, 2021

Aspecto en el que coincide Cristian Cabrera, el ex contratista de la Alcaldía, pues en su relato señala que “los jóvenes manifestaban que los habían golpeado físicamente, también usaron cinturones para maltratarnos y que los habían intentado asfixiar con gases lacrimógenos que lanzaban dentro de este cuarto los uniformados del Esmad”.

Frente a esto, en su momento Transmilenio, en un comunicado oficial, señaló que “la empresa actuó con diligencia, ya que, al ser informada de la situación por la vigilancia privada de ese Portal, fue solicitada una verificación de los hechos con acompañamiento de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y la Personería delegada para los Derechos Humanos”. De igual forma, el mismo gerente de Transmilenio le habría enviado una comunicación al general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, para que no se repitiera este hecho calificado por el gerente como “único en la historia del sistema”.

De acuerdo con un comunicado emitido el 18 de junio de 2021, por el mayor general Jorge Luis Ramírez Aragón, inspector general de la Policía Nacional, “lo efectuado fueron capturas y en esa medida cuentan con la facultad jurídica, para realizar las aprehensiones físicas y posterior conducción a instalaciones de Transmilenio”, pronunciamiento que fue contrario a lo que mencionó un mes después el comandante Eliecer Camacho, quien señaló que las detenciones se trataron de “traslados por protección, mientras se daba posterior traslado ante las autoridades judiciales”.

A pesar de que la Policía señaló que las detenciones, especialmente en Portal Américas, se trataron de capturas por supuestos desmanes, para el 3 de marzo de 2021, la fecha en cuestión de cuando Luna grabó el video y evidenció a otros manifestantes retenidos, la misma institución aseguró que ese día no se reportaron capturas. Lo que demostraría que después de privar de la libertad y, presuntamente, torturar a manifestantes, los dejaron libres.

“El conocimiento de los hechos por parte de entidades distritales debe alertarnos para actuar con el fin de evitar la repetición de estos hechos, no obstante, como se relaciona en el presente informe, este tipo de conductas se venían presentando desde antes del 28 de abril de 2021 y se continuaron presentando durante el mes de mayo del mismo año, en los días de protesta y fuera de estos”, dice el informe de los concejales.

Además de exponer las contundentes pruebas, los funcionarios encargados de la investigación solicitaron que la “Alcaldía Mayor de Bogotá garantice la realización de una relatoría independiente sobre el uso de portales de Transmilenio durante las protestas sociales iniciadas el día 28 de abril de 2021 y las posibles violaciones de derechos humanos (detenciones ilegales, tortura y tratos crueles, y violencia sexual, entre otros) cometidas por agentes de la fuerza pública”.

Asimismo, llamaron la atención de la Fiscalía, para que investigue “con prontitud y diligencia” los hechos, con el fin de que los responsables de las violaciones de derechos humanos responsan penalmente. Y, por último, pidieron que la Procuraduría General de la Nación ejerza el poder disciplinario y lleve a juicio a los responsables “por acción y por omisión” de faltas cometidas.

