Caso Sara Sofía: Por ausencia de Nilson Díaz fijan nueva fecha de audiencia

Para este lunes 7 de febrero estaba programada la audiencia en donde se conocería el escrito de acusación, por el delito de desaparición forzada agravada, de la menor de edad Sara Sofía, presuntamente a manos de su mamá, Carolina Galván y su padrastro, Nilson Díaz.

La diligencia inició a las 2:00 p.m. pero luego de esperar una hora y 10 minutos, la juez del caso, Luz Marina Álvarez, ordenó compulsar copias a la oficina de control interno del Inpec, para que sean investigadas las faltas que hayan cometido por no acudir al llamado que se les hizo, de manera reiterativa “desde el pasado 11 de enero, el cual no han respondido. No contestan los correos, y dieron un celular en el que rechazan las llamadas”.

Debido a la ausencia de uno de los implicados en el hecho, la juez programó la audiencia para el próximo 17 de marzo, a las 2:00 p.m., fecha que fue aceptada por los demás citados a la cita judicial. Se espera, entonces, que para esa fecha la oficina del Inpec no solo responda por no haber permitido que el imputado haya asistido a esta audiencia que fue reprogramada, sino que esta vez sí acuda al llamado de la juez.

Esta audiencia, que en principio había sido programada para la segunda semana de enero, en su momento fue aplazada porque la abogada que lleva el caso se encontraba en licencia de maternidad.

La desaparición de Sara Sofía se reportó hace un año, el 8 de febrero de 2021, cuando su tía quien estaba a su cuidado, reportó que Carolina Galván se la había llevado para pasar un fin de semana con ella, pero la niña no volvió a aparecer.

